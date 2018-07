Ničí ‚supertýmy‘ soutěživost v NBA? Kde je vaše ctižádost, zlobí se na současné hvězdy legendy

PRAHA Z miláčků ligy až na nejnenáviděnější tým v basketbalovém světě. „Neporazitelný“ supertým ze San Francisca podle fanoušků i hráčů ničí NBA, ve které podle nich už není o co hrát. A ozývají se i legendy basketbalu, podle kterých se z jejich milovaného sportu vytratily emoce a touha něco dokázat sám za sebe.

Když 26. června 2015 Golden State Warriors porazili ve finále NBA Cleveland fenomenálního LeBrona Jamese, každý, kdo hru pod dvěma bezednými koši v zámoří pravidelně sleduje, musel vzdát novým šampionům ze San Francisca hold. Tým, který byl pečlivě vypiplaný od prvního zápasu jeho hvězd v lize, se konečně dočkal triumfu. Svou největší hvězdu Stephena Curryho si Warriors vybrali v draftu nováčků na sedmém místě, ostrostřelce Klaye Thompsona jako jedenáctého a snad nejvíce univerzálního hráče moderního basketbalu Draymonda Greena dokonce až jako třicátého.

V San Franciscu ale těmto třem mladíkům věřili a vybudovali kolem nich základy pro dlouho trvající dynastii. Bylo těžké organizaci Warriors něco vyčítat. Borci ve žlutém hráli nesobecky, obětavě a přitom velmi atraktivně pro divákovo oko. Stačilo ale přestupové léto o rok později a z miláčků a oceňovaného klubu se stala nejnenáviděnější skvadra moderní zámořské basketbalové ligy. A letošní přestupová sezóna zasadila fandům sportu Jamese Naismitha, otce basketbalu, ještě větší políček.

Nejdříve se ale vraťme do roku 2016. Padesát čtyři sekund před koncem sedmého, posledního finálového zápasu trefuje Kyrie Irving, hvězdný rozehrávač Clevelandu, střelu za tři body přímo přes bránícího Stephana Curryho. Tahle střela se ukazuje jako klíčová a LeBron James, rodák z clevelandského Acronu, poskytuje své rodné hroudě slibovaný první titul v klubové historii. Zatímco se vyčerpaný a dojatý James po závěrečném klaksonu hroutí v slzách na palubovku, odcházejí hráči Golden State zklamaní do kabin. Titul ztratili minutu před koncem a ještě na domácí palubovce.

Tak jako roky před tím se ale ještě před finále staly nepřekonatelnou překážkou pro jedno z nejvíce talentovaných duí v historii tohoto, kdysi vysokoškolského, sportu. Ojedinělý talent Kevina Duranta, hráče s parametry podkošového obra a dovednostmi rozehrávače, se spojil s extrémně výbušným a atletickým Russelem Westbrookem. Tito dva Oklahomu k titulu nikdy nedotáhli, částečně i proto, že dva roky po sobě padli za oběť dravým Golden State. V zámoří se už mluvilo o nové legendární rivalitě mezi Oklahomou a Warriors. Něco, po čem fanoušci v době, kdy spolu všechny hvězdy kamarádí a jezdí na dovolenou, volali už dlouho. Natěšené představy se ale před očima milionů zhroutily 5.července 2016.

#BrotherHood Příspěvek sdílený dwyanewade (@dwyanewade), Čec 7, 2015 v 12:37 PDT

„Rozhodl jsem se, že se připojím ke Golden State Warriors,“ vyřkl tehdy na tiskové konferenci Kevin Durant. Hráč považovaný za druhého nejlepšího v lize se právě připojil k týmu, který v minulé sezoně vyhrál v základní části 73 z 82 zápasů. Warriors tak překonali i rekord Chicaga Bulls samotného Michaela Jordana. Něco takového nejlepší basketbalové liga světa ještě nezažila. Jako by se třeba ve fotbalovém Realu Madrid potkal Ronaldo, Neymar, Messi, Bale, Suarez, Neuer a další.



Bouřlivé reakce na sebe nenechali dlouho čekat. Durant byl téměř okamžitě přejmenován na hada, který zradil své věrné a místo toho, aby se pokusil znovu své rivaly porazit, se rozhodl k nim připojit. V Oklahomě se na ulicích pálily Durantovi dresy, basketbalový svět mluvil o „rozbití NBA“. „Když je nemůžeš porazit, spoj se s nimi, co?“ reagoval na Twitteru legendární křídelník Bostonu Celtics Paul Pierce. „Ježiši Kriste,“ zmohl se jen na šokovanou reakci trojkový specialista Anthony Morrow. Podle mnohých to Warriors přehnali a výrazně tak narušili soutěživé prostředí ligy. Nejvíce to ale schytával Kevin Durant. Nebyl označovaný jen za zrádce, ale také za měkotu, který si nedokázal vydobýt úspěch na své vlastní triko. Především ale za sebou nezanechal „legacy“, odkaz legendy, který dotáhl svůj tým k vítězství, tak jako ti největší velikáni v historii basketbalu.

Fanoušci Oklahomy dodnes na Kevina Duranta při zápasech pískají.

Tým, který měl nyní ve svém středu hned čtyři hráče z utkání hvězd, rozhodně nezklamal. Warriors nedali v podstatě nikomu šanci a i přes pár zaváhání přivezli zpět k ikonickému mostu Golden Gate dva tituly šampionů z let 2017 až 2018. Pro mnoho fanoušků se liga proměnila v otázku, koho rozdrtí Warriors ve finále tentokrát. Letošní finále NBA pak bylo ultimátní zklamáním pro všechny příznivce sportovních dramat. LeBron James, o kterém se mluví jako o možném nejlepším hráči historie a který zažíval dost možná svou nejlepší sezónu, nedokázal se svým Clevelandem urvat proti Golden State ani jeden zápas a finálovou sérii prohrál drtivě 4:0. A když už si všichni mysleli, že nemůže přijít pro opravdového fandu basketu větší rána, kontroverzní pivot z New Orleans Demarcus Cousins, se do toho rozhodl lidově řečeno říznout.



Sport vysokých mužů prožil další historický okamžik. All-star dominantní pivot Cousins oznámil třetího července, že podepíše smlouvu s Golden State Warriors. Pro mnohé už to byl spíše pokus o vtip, hlavně poté, co se ukázalo, že Cousins, kterého LeBron James označil za nejlepšího podkošového hráče ligy, podepíše kontrakt na jeden rok za 5,4 milionu dolarů. Pro obyčejné smrtelníky je to samozřejmě astronomická suma, pro hráče Cousinsových kvalit jsou to ale drobné. Běžně hvězda jeho formátu totiž ročně pobírá pěti až šesti násobek.

Demarcus Cousins, nový přírůstek do hvězdné sestavy Warriors.

„Je to potvrzeno. Dobrý, dobrý Bože,“ napsal na Twitteru po Cousinsově oznámení jiný známý pivot LaMarcus Aldridge. Jiný hráč, Myles Brown, zase tweetoval o tom, že NBA by své logo měla změnit na bílou vlajku na znamení, že se vzdává. „Co tady vlastně děláme, chlapi?“ ptal se řečnicky na svém twitteru hráč Utahu Jae Crowder.



WHAT ARE WE DOING HERE GUYS.!?? 樂樂 — JAE CROWDER (@CJC9BOSS) 3. července 2018

Tureckému pivotovi z týmu New York Knicks nezbývalo než na celé dění s hořkou ironií okomentovat, když napsal, že by se nedivil, kdy Warriors podepsali ještě téměř všemocného záporáka z filmové série Avengers Thanose a zabijáka Johna Wicka, kterého ztvárnil ve stejnojmených filmech Keanu Reeves.

Wouldn’t be surprised if I see

BREAKING: Warriors just signed Thanos and John Wick to add to their bench for one year. Lol — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 3. července 2018

Prostě jim předejte trofej, zoufají si fanoušci

I největším kritikům podobných supertýmů došla zoufalostí slova. Podle jiných by si měli Warriors prostě převzít trofej pro vítěze rovnou, jejich základní sestava totiž bude sestávat z pěti hráčů z výběru hvězd, kteří se jinak v jednom dresu sejdou jen v americké reprezentaci nebo během exhibičního zápasu. Představy o tom, co je ještě v téhle lize možné, se posunuly na zcela novou úroveň. Ano, Demarcus Cousins se zotavuje ze zranění achilovy šlachy, přesto však Golden State nepotřebují, aby hrál jedinou minuty, aby byly stále považováni za favority na titul. Kdokoli, kdo je bude chtít porazit, bude muset dát dohromady podobně neporazitelný ansámbl, nejlépe v čele se superhvězdou LeBronem Jamesem.



Pozorovatelům okolo NBA se nutně musí vkrádat na mysl myšlenka, že prsten šampiona se stal komoditou, kterou si lze v podstatě koupit. Pokud totiž bude nyní chtít nějaká hvězda svůj titul, bude stačit, když podepíše jednoletou smlouvu za pár milionů v nejlepším klubu soutěže a poté si prostě někde jinde vyžádá stomilionový kontrakt jako ostatní z basketbalové smetánky.

Pro tenhle kousek bižuterie se Demarcus Cousins připravil o desítky milionů dolarů.

Reagovat na současný vývoj na palubovkách v zámoří museli nutně i hvězdy historie sportu pod dvěma kovovými obroučkami. „Myslím, že to poškodí ligu z hlediska soutěživosti. Budete mít dva týmy, které budou skvělé a zbylých 28 bude odpad. Nebo budou mít problémy přežít v prostředí velkého byznysu,“ pronesl na adresu Warriors asi nejlegendárnější basketbalista Michael Jordan, který si svou první trofej šampiona zvedl nad hlavu až ve dvaceti osmi. Do konce kariéry si to ještě pětkrát zopakoval.



My bychom takhle nejednali, tvrdí bývalé hvězdy

„Proč se k nim připojit, když je můžete porazit? V naší éře by se Magic Johnson nepřidal k Larry Birdovi, nepřidal by se k Michaelu Jordanovi a tak dále. Chtěli jeden druhé porazit,“ vzpomíná na slavné časy ligy Byron Scott, dlouholetý hráč a později trenér Los Angeles Lakers. Někteří další byli v kritice Válečníků ze západu USA ještě tvrdší.



„Raději bych skončil bez prstenu, než abych hrál za takový supertým,“ řekl poté, co se dozvěděl o rozhodnutí Cousinse Charles Barkley, bývalá hvězda NBA a současný televizní analytik. „Nezáleží na vašich možnostech. Sport je o soutěžení. Obdivuji například Patricka Ewinga, že se snažil přinést titul New Yorku, obdivuje Reggieho Millera, že se pokusil přinést titul Indianě. Obdivuji Michaela Jordana, že neodešel, když ho rok za rokem v play-off poráželi Detroit Pistons. Nezabalil to a neřekl ‚Půjdu si zahrát s Larry Birdem a Magickem‘.“

Základní pětka Warriors sestávající z pěti hvězdných jmen.

Barkleyho argumenty určitě nejsou slepé. V době, kdy se nejlepší hvězdy nepokrytě přátelí, je těžké hledat pro fanoušky nějaký ten narativ soutěživosti, rivality nebo dokonce nevraživosti. To, o čem Barkley hovořil, skutečně bývala v zámořské NBA zažitá kultura, která se točila okolo cti a ctižádosti hráčů, kteří lize dominovali. Hvězdy se chtěli navzájem vyrovnat, porazit. Každý chtěl ve svém týmu, v němž většinou tahouni zůstávaly déle než pár sezon, zanechat svůj otisk, své dědictví. Hráči toužili vepsat své jméno do ligové historie, většinou tím, že svůj tým dotáhnou do finále, ve kterém porazí některého z rivalů.



Řadě z nich se to nikdy nepovedlo (namátkou Carl Malone, Charles Barkley, Allen Iverson, Dominique Wilkins, Elgin Baylor a zástupy dalších). Vysloužili si ale respekt a přestup do nějakého lepšího klubu ve velmi pokročilém basketbalovém věku už jim fanoušci odpouštěli. Dokud na to ale stačili, chtěli to dokázat sami. V dnešní době, kdy si ale hráči vydělají více reklamou, než skutečným hraním basketbalu, se jim vyplatí prostě být v nejvíce viditelném týmu. Sport tím však může znatelně utrpět.

Výstrahou by pro americkou ligu mohl být osud české NBL, kde už po celou dekádu kraluje Nymburk, který díky mocným sponzorům nemá v podstatě konkurenci. Liga se díky tomu stala o hodně méně napínavější, protože se fakticky hraje o druhé místo. Jenže soutěž, ve které je předem jasný vítěz, netáhne tolik fanoušky a tím spíše ani sponzory. Zrovna český basketbal však peníze zoufale potřebuje, protože po jeho palubovkách nejlepší hráči světa nepobíhají.



Jak to ale vypadá, týmy jako Warriors jsou budoucností NBA. Jenže oproti velkým příběhům velkých hráčů, kteří doslova nasazovali své zdraví pro svoje milované kluby, jsou projekty jako Golden State mnohem pomíjivější. Možná se ale dočkáme změny. Američané totiž velké příběhy milují.