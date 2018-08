Nic moc od sebe tady nečekám, rameno ještě není v pořádku, mrzí před US Open Kvitovou

New York (Od našeho zpravodaje) Na posledních patnácti grandslamech se Petra Kvitová jen dvakrát protáhla do čtvrtfinále. V obou případech se jí to poštěstilo na neoblíbeném US Open. Že by na Flushing Meadows opět zazářila? „Ať dopadnu jakkoliv, nerozhází mě to,“ říká.

Před Roland Garros i Wimbledonem v ní odborníci viděli jednu z favoritek na titul. Byla znamenitě připravená. Na předchozích turnajích excelovala. V Paříži ani v Londýně nicméně předpovědi nepotvrdila.



V New Yorku nasazenou pětku taková očekávání neprovází. Snad proto, že letos na největších akcích vyhrála jen dva mače.

Snad proto, že větší pozornost přitahuje světová jednička Simona Halepová, wimbledonská šampionka Angelique Kerberová, obhájkyně titulu Sloane Stephensová a - ach ano, jistě - ikona Serena Williamsová.

Českou levačku to rozhodně nermoutí. Se sezonou je spokojená, posbírala pět titulů.

Petra Kvitová a její radost

V New Yorku by samozřejmě ráda přidala svůj třetí velký triumf. Nechá na betonových jevištích všechno, jak říká její kondiční trenér David Vydra. „Ale nic moc od sebe tady nečekám,“ tvrdí Kvitová.

V jakém stavu je rameno, kvůli kterému jste nedokončila čtvrtfinále se Suarezovou v New Havenu?

Trénovalo se mi dobře (s Kiki Bertensovou), rameno ještě není úplně stoprocentní, musím na něm ještě s fyzioterapeutkou pracovat. Ale do úterý snad bude v pořádku.

V čem vězí problém?

Spíš je to únava materiálu, než abych v něm měla něco natrženého. Nevím, jestli jsem někdy skrečovala zápas. Věděla jsem, že na tři sety to s Carlou bude strašně těžké. Hrála výborně. A když nemůžu servírovat naplno, těžko bych ji udolala.

V prvním utkání tady narazíte na Yaninu Wickmayerovou. Vzpomněla jste si na váš poslední vzájemný zápas na US Open?

Bohužel jo. To byl rok 2009?

Správně.

To už je dlouho, co? Prohrála jsem 5:7 ve třetím setu, hodně těsný zápas. Doufám, že teď to bude trošku jiné. Aspoň ten konec!

Tenkrát jste ale před tím senzačně vyřadila tehdejší jedničku Dinaru Safinovou, pamatujete?

Ano. Je to první ročník US Open, který mi utkvěl v hlavě.

Dříve jste v newyorském vedru a dusnu trpěla. I kvůli vašemu astmatu. Zvládáte v poslední době extrémní okolnosti líp?

Snad jo. Myslím, že bych měla. Fyzičku jsem zlepšila. Když mi míče z první rány nepadají, dokážu zvolnit a podržet míč ve výměně, což mi hodně pomáhá. I když jsem někdy na kurtu někdy moc dlouho, aspoň vyhrávám.

Jak vás potěšil postup do semifinále v Cincinnati, kde vám dřív podmínky vůbec nevyhovovaly?

Hodně. Vážím si výhry nad Serenou (Williamsovou). Čtvrtfinále s Mertensovou mi dalo zabrat. O den později v semi s Bertensovou bylo zrovna typické tamní počasí - strašné vedro a vlhko, což se na výsledku projevilo.

Našla jste si na Manhattanu svou pohodu?

Máme hned před hotelem Central Park, kde je příroda a víc klidu. Projdu se na kafe, vyrazím na nákupy. Když nebude potřeba, na Flushing Meadows se trmácet nebudu. Moje tělo už letos zvládlo spoustu zápasů, potřebuje hodně odpočinku.