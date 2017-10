NHL: Zacha si připsal dvě asistence, Jaškin skóroval

VÝSLEDKY NHL: Vegas - Colorado 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Branky: 29. D. Perron, 33. O. Lindberg, 36. Eakin, 39. Neal, 46. Marchessault, 48. Haula, 54. W. Carrier. Střely na branku: 21:32. Diváci: 17.702. Hvězdy zápasu: 1. Dansk, 2. O. Lindberg, 3. Sbisa (všichni Vegas). New Jersey - Ottawa 5:4 po nájezdech (1:2, 2:0, 1:2)

Branky: 19. J. Hayes (Zacha), 31. Henrique, 39. Gibbons (Zacha), 55. Severson, rozhodující sam. nájezd Bratt - 8. Hoffman, 18. Oduya, 59. Mark Stone, 60. DiDomenico. Střely na branku: 25:27. Diváci: 13.763. Hvězdy zápasu: 1. J. Hayes (New Jersey), 2. DiDomenico (Ottawa), 3. Zacha (New Jersey). Columbus - Winnipeg 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 51. Atkinson, 63. Josh Anderson - 5. B. Tanev. Střely na branku: 37:30. Diváci: 14.224. Hvězdy zápasu: 1. Josh Anderson, 2. Bobrovskij, 3. Atkinson (všichni Columbus). Carolina - St. Louis 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 36. Skinner - 35. Jaškin, 51. B. Schenn. Střely na branku: 27:34. Diváci: 10.069. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn (St. Louis), 2. C. Ward (Carolina), 3. C. Hutton (St. Louis). Chicago - Nashville 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky: 20. Anisimov - 21. Järnkrok, 32. Craig Smith. Střely na branku: 44:30. Diváci: 21.524. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Craig Smith, 3. Josi (všichni Nashville). Calgary - Dallas 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 31. J. Gaudreau - 37. Lindell, 53. A. Radulov. Střely na branku: 30:24. Diváci: 18.873. Hvězdy zápasu: 1. A. Radulov, 2. Lehtonen (oba Dallas), 3. M. Smith (Calgary).