NHL: Zacha se trefil poprvé od října, Kaše vstřelil vítězný gól

Výsledky NHL Boston - Detroit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0), Branky: 47. a 60. Bergeron (na první Pastrňák), 14. Marchand (Pastrňák) - 15. F. Nielsen. Střely na branku: 26:31. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Chára, 2. Marchand, 3. T. Rask (všichni Boston).

New York Islanders - Winnipeg 5:2 (3:1, 0:0, 2:1) Branky: 3., 20. a 52. Barzal, 2. A. Lee, 56. A. Beauvillier - 14. Poolman, 59. A. Lowry. Střely na branku: 29:40. Diváci: 13.589. Hvězdy utkání: 1. Barzal, 2. Eberle, 3. Ladd (všichni NY Islanders).

Vegas - Washington 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) Branky: 3. Tuch, 8. O. Lindberg (Nosek), 15. W. Karlsson. Střely na branku: 28:26. Diváci: 18.025. Hvězdy utkání: 1. M.-A. Fleury, 2. Schmidt, 3. Tuch (všichni Vegas).

Tampa Bay - Minnesota 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Branky: 58. Girardi, 59. T. Johnson, 60. Kučerov. Střely na branku: 31:22. Diváci: 19.092. Hvězdy utkání: 1. Vasilevskij, 2. Girardi, 3. T. Johnson (všichni Tampa).

Columbus - Philadelphia 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0) Branky: 18. S. Jones, rozhodující sam. nájezd Dubois - 24. Provorov. Střely na branku: 36:31. Diváci: 17.812. Hvězdy utkání: 1. Bobrovskij (Columbus), 2. Elliott (Philadelphia), 3. Dubois (Columbus).

Florida - Ottawa 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Branky: 22. Huberdeau. Střely na branku: 38:38. Diváci: 13.694. Hvězdy utkání: 1. Huberdeau, 2. Reimer (oba Florida), 3. Condon (Ottawa).

New Jersey - Chicago 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Branky: 3. B. Boyle, 10. Palmieri, 14. Zacha, 43. T. Hall - 38. P. Kane (Rutta). Střely na branku: 29:40. Diváci: 16.514. Hvězdy utkání: 1. C. Schneider, 2. Butcher, 3. T. Hall (všichni New Jersey).

Pittsburgh - Anaheim 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) Branky: 4. O. Kaše, 11. Rakell, 24. Cogliano, 40. Fowler. Střely na branku: 29:23. Diváci: 18.622. Hvězdy utkání: 1. J. Gibson, 2. Rakell, 3. O. Kaše (všichni Anaheim).

Dallas - Nashville 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0) Branky: 13. Seguin, 31. A. Roussel, 34. Hanzal, rozhodující sam. nájezd A. Radulov - 1. Jemelin, 8. Järnkrok, 45. R. Johansen. Střely na branku: 28:32. Diváci: 18.532. Hvězdy utkání: 1. Klingberg (Dallas), 2. R. Johansen (Nashville), 3. Seguin (Dallas).

Arizona - Colorado 2:6 (0:0, 1:4, 1:2) Branky: 39. a 49. Stepan - 31. a 54. Söderberg, 32. Compher, 34. Jakupov, 35. Nieto, 49. Andrighetto. Střely na branku: 34:28. Diváci: 11.838. Hvězdy utkání: 1. Söderberg, 2. Nieto, 3. Compher (všichni Colorado).

NY Rangers - Toronto 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Branky: 23. Vesey, 52. J. T. Miller - 18. W. Nylander, 21. Hainsey, 32. Matthews. Střely na branku: 32:37. Diváci: 18.006. Hvězdy utkání: 1. Matthews, 2. W. Nylander, 3. Rielly (všichni Toronto).

Edmonton - Montreal 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Branky: 14. R. Strome, 16. McDavid, 25. Lucic, 59. Khaira - 33. A. Shaw. Střely na branku: 35:30. Diváci: 18.347. Hvězdy utkání: 1. Draisaitl, 2. McDavid, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton).

Carolina - Buffalo 4:2 (1:0, 3:2, 0:0) Branky: 25. a 32. Faulk, 1. Aho, 22. Jordan Staal - 23. Beaulieu, 34. Girgensons. Střely na branku: 38:22. Diváci: 14.470. Hvězdy utkání: 1. Faulk, 2. Teräväinen, 3. Aho (všichni Carolina).

San Jose - Los Angeles 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Branky: 31. M. Sörensen, 48. Pavelski. Střely na branku: 31:28. Diváci: 17.562. Hvězdy utkání: 1. M. Jones, 2. M. Sörensen, 3. Burns (všichni San Jose).

Vancouver - St. Louis 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Branky: 22. Boeser - 12. Berglund (Jaškin), 39. Brodziak, 60. Steen. Střely na branku: 31:34. Diváci: 17.919. Hvězdy utkání: 1. Brodziak (St. Louis), 2. Boeser (Vancouver), 3. Allen (St. Louis).