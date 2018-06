NHL: Washington porazil Vegas 6:2 a je jedinou výhru od Stanley Cupu

Finále play off NHL 4. zápas: Washington Capitals - Vegas Golden Knights 6:2 (3:0, 1:0, 2:2) Branky a nahrávky: 10. Oshie (Kuzněcov, Bäckström), 17. T. Wilson (Kuzněcov), 20. Smith-Pelly (Niskanen, Ovečkin), 36. J. Carlson (Kuzněcov, Oshie), 54. Kempný (Bäckström, Oshie), 59. Connolly (Bäckström, Kuzněcov) - 46. Neal (Haula, C. Miller), 53. R. Smith (Marchessault, Sbisa).

Rozhodčí: Sutherland, Rooney - Devorski, Amell.

Vyloučení: 5:6, navíc Oshie - Engelland, Reaves všichni 10 min. Využití: 3:0. Střely na branku: 23:30. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. T.J. Oshie, 2. Jevgenij Kuzněcov, 3. Braden Holtby (všichni Washington). Stav série: 3:1. Sestavy: Washington: Holtby - J. Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik - T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin - Oshie, Bäckström, Vrána - Connolly, Eller, Burakovsky - Smith-Pelly, Beagle, Stephenson. Trenér: Barry Trotz. Vegas: Fleury - Schmidt, McNabb, S. Theodore, Engelland, Sbisa, C. Miller - R. Smith, W. Karlsson, Marchessault - Tuch, Haula, Neal - Carpenter, Eakin, Tatar - Reaves, Bellemare, Nosek. Trenér: Gerard Gallant.