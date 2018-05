NHL: Vrána vstřelil vítězný gól, Capitals získali mečbol

NEW YORK Útočník Jakub Vrána se vítězným gólem a dvěma asistencemi v play off NHL podílel na výhře hokejistů Washingtonu 6:3 nad Pittsburghem a dočkal se ocenění pro první hvězdu utkání. Capitals v sérii druhého kola vyřazovacích bojů vedou 3:2 na zápasy a jediný triumf jim schází k postupu do finále Východní konference. Stejně je na tom v Západní konferenci i Winnipeg, který si v pátém duelu série vypracoval mečbol po vítězství 6:2 v Nashvillu.

Washington prohrával od třetí minuty, ale v 19. minutě během 33 vteřin otočil skóre. O druhou branku se výrazně zasloužili Lars Ellers s Vránou, kteří u mantinelu vybojovali puk a druhý jmenovaný ho přihrál na zakončujícího forvarda Bretta Connollyho.



V prostřední části si Penguins dvěma přesilovkovými trefami vzali vedení zpátky. Zkraje třetího dějství vyslal Vrána z vlastního obranného pásma do samostatného úniku Jevgenije Kuzněcova, který bekhendem našel mezírku mezi betony gólmana Matta Murrayho.

Výsledky play off NHL 2. kolo play off NHL: Východní konference - 5. zápas: Washington - Pittsburgh 6:3 (2:1, 0:2, 4:0) Branky: 19. J. Carlson, 19. Connolly (Vrána), 41. Kuzněcov (Vrána), 56. Vrána, 59. Oshie, 60. Eller - 3. Oleksiak, 25. Crosby, 28. Hörnqvist. Střely na branku: 30:39. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Vrána, 2. Kuzněcov, 3. Holtby (všichni Washington). Stav série 3:2. Západní konference - 5. zápas: Nashville - Winnipeg 2:6 (0:0, 2:4, 0:2) Branky: 32. Y. Weber, 38. R. Johansen - 33. a 38. Connor, 28. Stastny, 35. Byfuglien, 41. Scheifele, 47. Perreault. Střely na branku: 40:32. Diváci: 17.513. Hvězdy utkání: 1. Connor, 2. Scheifele, 3. Wheeler (všichni Winnipeg). Stav série 2:3.

Rozhodující akce duelu se zrodila v 56. minutě. Domácí brankář Braden Holtby nejprve zneškodnil bekhendový pokus obránce Briana Dumoulina z mezikruží a Capitals přešli rychle do protiútoku. Kapitán Alexandr Ovečkin po pravé straně obehrál Rileyho Sheahana, vytáhl si Murrayho z brankoviště a přihrál puk před branku, odkud ho Vrána umístil do prázdné sítě. Zbylé dvě branky Washingtonu přidali T.J. Oshie a Eller do odkryté branky při power play Penguins. Ruský centr Kuzněcov si ze souboje odnesl stejnou bodovou bilanci jako Vrána.

Winnipeg třemi brankami v rozmezí 33. až 38. minuty odskočil z nerozhodného stavu 1:1 na 4:1. Predators se do konce druhé třetiny podařilo snížit, ale Jets si náskok pohlídali a v závěrečné části pojistili dalšími dvěma góly. Po třech bodech zaznamenali forvardi Kyle Connor (2+1) a Blake Wheeler (0+3).