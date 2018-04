NHL: Vrána premiérovým gólem v play off pomohl Washingtonu k vítězství

NEW YORK Útočník Jakub Vrána se prvním gólem v kariéře v play off NHL, který se ukázal jako vítězný, podílel na triumfu hokejistů Washingtonu 4:1 nad Pittsburghem a srovnání stavu série druhého kola vyřazovacích bojů na 1:1. Dvaadvacetiletý forvard se navíc dočkal ocenění pro druhou hvězdu večera. Vyrovnat se podařilo i Nashvillu, který doma porazil Winnipeg 5:4 ve druhém prodloužení.

Capitals se stejně jako v prvním zápase povedl začátek. Kanonýr Alexandr Ovečkin se prosadil už po 86 vteřinách hry střelou do horního růžku branky Matta Murrayho. Rozhodující trefa padla v 15. minutě při přesilové hře Washingtonu. Dánský centr Lars Eller přihrál zpoza brankové čáry na pravý kruh Vránovi, který mezi dvěma hráči Pittsburghu úspěšně vystřelil nad Murrayho lapačku. Pražský rodák se premiérové trefy v play off dočkal v sedmém zápase. „Vlétli na nás a nedokázali jsme na to odpovědět,“ popsal první třetinu Murray.



Rovněž úvod druhého dějství patřil domácím a křídelní útočník Brett Connolly po samostatném úniku zvýšil na rozdíl tří branek. Jedinou trefu hostů obstaral Kris Letang ve 34. minutě střelou od modré.

Důležitý okamžik nastal v polovině závěrečné třetiny. Kapitán Penguins Sidney Crosby objel branku Capitals a jeho akci dokončil Patric Hörnqvist střelou do betonu gólmana Bradena Holtbyho. Hráči Pittsburghu se radovali z kontaktní branky, ale rozhodčí se po konzultaci s videem rozhodli označit situaci za neplatnou. Žádný ze záběrů nedokázal s určitostí prokázat, zdali puk celým objemem přešel brankovou čáru. „Stoprocentní gól,“ měl jasno trenér Pittsburghu Mike Sullivan.

Definitivní podobu výsledku stanovil střední útočník Nicklas Bäckström do prázdné branky při power play Penguins. Tři nahrávky posbíral Eller, Holtby zastavil 32 pokusů soupeře. „Předvedl spolehlivý výkon a skvěle si zákroky načasoval,“ pochvaloval si kouč Capitals Barry Trotz.

O osudu utkání rozhodla zejména první část. „Úvodní třetina byla jednou z našich nejhorších v play off, v dalších dvou už jsme hráli mnohem lépe,“ prohlásil Hörnqvist. „Musíme je hned od úvodního buly tlačit. Nedokázali jsme se urputnosti Washingtonu vyrovnat. Líbila se mi ale naše odezva,“ řekl Sullivan.

K první výhře Winnipegu na ledě Nashvillu výrazně přispěl brankář Connor Hellebuyck, který z 48 střel inkasoval pouze jedinkrát. Tentokrát na něj střelci Predators vyzráli už po 27 sekundách. Skóre se poté přelévalo ze strany na stranu. Ve 46. minutě se Nashville ujal vedení 4:3. Duel poslal do prodloužení 65 vteřin před koncem třetí třetiny centr Mark Scheifele. Nastavený čas utnul v 86. minutě forvard Kevin Fiala.

„Není příjemné takto prohrát, ale hráli jsme lépe než v prvním utkání, to je pozitivní,“ řekl Scheifele. V souboji dvou finalistů o Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře tentokrát uspěl domácí Pekka Rinne, jenž zneškodnil 46 střel. Po třech bodech si připsali švédští útočníci Nashvillu Viktor Arvidsson a Filip Forsberg, na straně Jets se stejný zápis povedl Scheifelemu.

„Strávili jsme hodně času v útočném pásmu a to hrálo důležitou roli,“ uvedl Arvidsson. „Teď máme před sebou zápasy ve Winnipegu, kde je velmi těžké uspět,“ dodal obránce P.K. Subban.

Výsledky play off NHL

2. kolo play off NHL: Východní konference - 2. zápas: Washington - Pittsburgh 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Branky: 2. Ovečkin, 15. Vrána, 23. Connolly, 60. Bäckström - 34. Letang. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Holtby, 2. Vrána, 3. Eller (všichni Washington). Stav série: 1:1.

Západní konference - 2. zápas: Nashville - Winnipeg 5:4 ve druhém prodl. (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0, 1:0) Branky: 1. a 46. R. Johansen, 26. P.K. Subban, 39. Arvidsson, 86. Fiala - 14. a 59. Scheifele, 13. Byfuglien, 46. B. Tanev. Střely na branku: 41:50. Diváci: 17.274. Hvězdy utkání: 1. Fiala, 2. R. Johansen, 3. Arvidsson (všichni Nashville). Stav série: 1:1.