NHL: Voráček, Sobotka i Hanzal přispěli asistencemi k výhrám

NEW YORK Hokejový útočník Jakub Voráček ve čtvrtečním zápase NHL potvrdil pozici nejlepšího nahrávače v soutěži, když dvěma asistencemi přispěl k výhře Philadelphie 6:4 nad New Yorkem Islanders. Forvard Vladimír Sobotka se přihrávkou podílel na vítězné akci St. Louis, které porazilo Vegas 2:1. Také centr Martin Hanzal nahrávkou dopomohl k vítěznému gólu Dallasu, jenž zdolal New Jersey 4:3

Jaromír Jágr z Calgary kvůli neznámé příčině nenastoupil do duelu s Los Angeles Kings, které podlehlo Flames 3:4. K situaci druhého nejproduktivnějšího hráče v dějinách ligy by se vedení klubu mělo v pátek vyjádřit.



Střelecký účet zápasu proti Islanders otevřel nejlepší střelec Philadelphie Sean Couturier v deváté minutě poté, co do branky Thomase Greisse usměrnil Voráčkovu střílenou přihrávku z pravého kruhu. Newyorčané stačili do konce první třetiny srovnat. Flyers o osudu utkání rozhodli v prostřední části, v níž se čtyřikrát prosadili a odskočili do vedení 5:2.





Hostům se sice v závěrečné dvacetiminutovce podařilo snížit na rozdíl jediné branky, ale ruský obránce Ivan Provorov po přihrávkách Voráčka a Claudea Girouxa druhým gólem večera zpečetil při power play Islanders vítězství Flyers. Newyorský tým prohrál počtvrté za sebou.