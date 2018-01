NHL: Voráček se přehoupl přes hranici 50 bodů a Philadelphia slaví výhru

New York Islanders - New Jersey 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0)

Branky: 16. Lee, 31. Beauvillier, 48. Aho, 56. Clutterbuck, rozhodující sam. nájezd Nelson - 25. a 37. Zajac, 43. Wood, 44. Hall. Střely na branku: 38:46. Diváci: 15.136. Hvězdy zápasu: 1. Aho (Islanders), 2. Zajac (New Jersey), 3. Halák (Islanders).

Philadelphia - Buffalo 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 28. a 59. Couturier (na obě VORÁČEK), 24. Gostisbehere, 60. Provorov - 22. O'Reilly. Střely na branku: 29:31. MICHAL NEUVIRTH odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jeden gól z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 96,8 procenta. Diváci: 19.662. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. Couturier (oba Philadelphia), 3. O'Reilly (Buffalo).