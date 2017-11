NHL: Voráček bodoval popáté v řadě, ale prohru Philadelphie neodvrátil

Tabulka NHL Boston - Pittsburgh 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) Branky: 7. Krejčí, 11. Kuraly, 31. Grzelcyk (Krejčí), 46. Pastrňák - 22. Guentzel, 35. Kessel, 38. Crosby. Střely na branku: 33:20. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk (Boston), 2. Crosby (Pittsburgh), 3. Krejčí (Boston).



Arizona - Los Angeles 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0) Branky: 11. Ekman-Larsson, 38. Perlini, 63. Fischer - 23. Kopitar, 43. Lewis. Střely na branku: 33:25. Diváci: 12.285. Hvězdy zápasu: 1. Fischer, 2. Perlini, 3. Ekman-Larsson (všichni Arizona).