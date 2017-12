NHL: Sobotka si při porážce St. Louis připsal tři minusové body

NEW YORK V osmi pátečních zápasech NHL se žádnému z českých hráčů nepodařilo bodovat. Hokejový útočník Vladimír Sobotka ze St. Louis si při domácí porážce s Los Angeles 1:4 připsal tři minusové body do statistiky plus/minus. Neúspěchu Blues využil Winnipeg, jenž přestřílel Vegas 7:4 a posunul se do čela Západní konference.

St. Louis zakončilo sérii pěti zápasů před vlastními diváky, v nichž zvítězilo pouze dvakrát. O čtvrtý triumf Los Angeles v řadě se výrazně postaral forvard Tyler Toffoli, zvolený první hvězdou večera. Pětadvacetiletý Kanaďan se trefil dvakrát a v sezoně už zaznamenal třináct branek. Na stejné číslo se vypracoval i kapitán Anže Kapitar, jehož gól na 2:0 se ukázal jako vítězný. Podeváté se prosadil švédský útočník Adrian Kempe. Brankář Darcy Kuemper pochytal 39 střel a dočkal se ocenění druhé hvězdy utkání. O jediný gól domácích se postaral centr Patrik Berglund.



Winnipeg o výhře nad Golden Knights rozhodl v závěrečné dvacetiminutovce, v níž Vegas zdolal 5:2. Patrik Laine a Mark Scheifele zaznamenali po gólu a dvou asistencích, kapitán Blake Wheeler po třech nahrávkách. Jets doma bodovali podeváté za sebou, Vegas prohrálo potřetí v řadě.

Rakouský útočník Michael Grabner rozhodl hattrickem o výhře New York Rangers nad Carolinou 5:1. Kapitán San Jose Joe Pavelski 300. gólem v základní části vyrovnával proti Floridě na 1:1. O vítězný gól Sharks na 2:1 se postaral Chris Tierney. Pittsburghský vůdce Sidney Crosby bodoval v pátém souboji po sobě a gólem a asistencí pomohl k porážce Buffala 4:0. Ottawa díky výhře 6:5 na ledě New York Islanders ukončila sérii sedmi proher.