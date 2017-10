NHL: Sobotka pomohl asistencí k výhře St. Louis nad Calgary 5:2

NEW YORK Hokejový útočník Vladimír Sobotka pomohl ve středečním utkání NHL asistencí k výhře St. Louis nad Calgary 5:2. V dresu poražených si jednu nahrávku připsal Michael Frolík. Flames se podruhé za sebou museli obejít bez zraněného Jaromíra Jágra. Columbus po dvou prohrách za sebou zabral a porazil doma Buffalo 5:1.

Třicetiletý Sobotka se v 18. minutě podílel na vyrovnávací trefě Alexandera Steena na 1:1 a ze zápasu si odnesl tři kladné body v bilanci plus/minus. Hlavním strůjcem vítězství Blues se stal Steen, který si díky brance a třem asistencím vysloužil ocenění pro první hvězdu večera. St. Louis bodovalo ve čtvrtém duelu po sobě a doma uspělo i potřetí v sezoně.



„Myslím si, že jsme trochu zjednodušili hru. Hráli jsme přímočařeji a byli jsme o krok rychlejší než v předchozích zápasech. To nám přineslo více šancí a branek. Bylo to dobré, i když jsme všechno neproměnili. Podle mě jsme se hodně tlačili vpřed, byl to krok správným směrem,“ prohlásil Steen, který kvůli zlomené ruce vynechal prvních šest utkání.

Flames dvakrát inkasovali z přesilových her podobně jako v předcházejícím souboji s Nashvillem, který porazili 3:2 v samostatných nájezdech.

výsledky nhl Columbus - Buffalo 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) St. Louis - Calgary 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

„Pokud budete prohrávat kvůli speciálním formacím, dostanete se do nepříjemné pozice. Podruhé za sebou jsme si ze tří oslabení nechali dát dvě branky. Když hrajete dva dny po sobě, musí být vaše oslabení lepší. To naše ani zdaleka nevypadá tak, jak by mělo. Musíme se v téhle oblasti zlepšit, protože dneska jsme se kvůli tomu dostali do problému, z kterého jsme se nevymotali,“ řekl trenér Calgary Glen Gulutzan.

Pod triumf Columbusu se výrazně podepsal brankář Sergej Bobrovskij, jenž pochytal 34 střel a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Proti Buffalu se o pět branek Blue Jackets postaralo pět různých střelců. V dresu Columbusu chyběl centr Lukáš Sedlák, který je kvůli zranění kotníku z pondělního tréninku na šest týdnů mimo hru.

Columbusu se už počtvrté povedlo nastřílet v jednom zápase pět branek. „Je to o spádu. Kluci to cítí. Když ostatní řady vidí, jak se jim daří, chtějí se přidat. Dneska jste toho byli svědky. Každá lajna se prosadila,“ vysvětlil kapitán ohijského celku Nick Foligno, který rovněž skóroval.

Domácí o dvou bodech ve svůj prospěch rozhodli na konci druhé třetiny, kdy v rozmezí 179 vteřin vsítili tři branky a odskočili do vedení 4:0.