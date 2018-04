NHL: Philadelphie a Colorado jdou do play off, trefili se Kempný, Palát i Pastrňák

NEW YORK Hokejisté Radko Gudas a Jakub Voráček se v sobotním utkání NHL podíleli asistencí na postupu Philadelphie do play off po výhře 5:0 nad NY Rangers. Forvard David Pastrňák 34. gólem v sezoně vyrovnal osobní maximum z uplynulé sezony a přispěl k triumfu Bostonu 5:2 proti Ottawě. Obránce Michal Kempný brankou a nahrávkou pomohl Washingtonu porazit New Jersey 5:3. Hostům nestačily ani dvě přihrávky Pavla Zachy. Trefil se i Ondřej Palát, který nezabránil prohře Tampy Bay s Carolinou 2:3 v prodloužení.

Vítězná akce Philadelphie se zrodila v sedmé minutě při signalizované početní výhodě, kdy se od těla obránce Ivana Provorova odrazil puk mezi tři tyče. Pro Voráčka šlo o 65. asistenci v ročníku. V 33. minutě kapitán Claude Giroux zakončením v přesilové hře zaokrouhlil osobní statistiky na rovných 100 bodů. Třicetiletý Kanaďan rozšířil bodovou sérii na deset zápasů.



Definitivně pak Flyers o postupu do nadstavbové části sezony na úkor Floridy rozhodli v 38. minutě poté, co Michael Raffl a Giroux skórovali v rozmezí šesti vteřin. Na trefě prvně jmenovaného se přihrávkou podílel zadák Gudas. V závěrečné třetině završil Giroux první hattrick v základní části. Philadelphie v prvním kole play off vyzve v pensylvánském derby úřadující šampiony z Pittsburghu. Brankáři Ondřej Pavelec z Rangers a Petr Mrázek z Flyers sledovali duel ze střídačky.

Washington porazil New Jersey.

Poslední volnou vstupenku do bojů o Stanley Cup ukořistilo v Západní konferenci Colorado, které v přímém souboji o druhou divokou kartu zdolalo St. Louis 5:2. Avalanche postoupili do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2014, Blues naopak nenavázali na předchozích šest účastí.