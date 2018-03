NHL: Pastrňák skóroval ve čtvrtém zápase za sebou. Za Chicago si zachytal účetní

výsledky nhl Boston - Tampa Bay 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) Branky: 20. Schaller, 20. Pastrňák, 52. Bergeron, 60. Marchand (Pastrňák) - 22. J.T. Miller, 54. Hedman. Střely na branku: 30:28. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. T. Rask, 2. Bergeron, 3. Pastrňák (všichni Boston). Buffalo - Detroit 3:6 (2:1, 0:2, 1:3) Branky: 4. Eichel, 8. R. O'Reilly, 45. Rodrigues - 8. Larkin, 26. Helm, 37. A. Mantha, 42. Athanasiou, 51. DeKeyser, 57. Svečnikov. Střely na branku: 32:32. Diváci: 18.493. Hvězdy utkání: 1. Larkin, 2. Svečnikov, 3. A. Mantha (všichni Detroit). New Jersey - Pittsburgh 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1) Branky: 13. Palmieri, 35. T. Hall, 46. Coleman - 13. Sheary, 27. Letang, 52. Hörnqvist, 61. Crosby. Střely na branku: 31:35. Diváci: 16.514. Hvězdy utkání: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. T. Hall (New Jersey), 3. Dumoulin (Pittsburgh). Ottawa - Florida 3:2 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0) Branky: 22. a 65. Pageau, 41. Pääjärvi - 26. Ekblad, 27. Dadonov. Střely na branku: 30:26. Diváci: 15.095. Hvězdy utkání: 1. Pageau, 2. E. Karlsson, 3. C. Anderson (všichni Ottawa). Minnesota - Dallas 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Branky: 29. a 60. Parise, 17. Mikael Granlund, 28. Dumba, 40. Zucker - 3. Jamie Benn, 30. D. Shore. Střely na branku: 22:31. Diváci: 19.350. Hvězdy utkání: 1. Mikael Granlund, 2. Dumba, 3. Parise (všichni Minnesota). Chicago - Winnipeg 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) Branky: 25. a 32. Jurčo, 4. P. Kane, 18. Saad, 38. E. Gustafsson, 43. DeBrincat - 35. Little, 39. Scheifele. Střely na branku: 42:34. Diváci: 21.839. Hvězdy utkání: 1. Foster, 2. Jurčo, 3. Seabrook (všichni Chicago). Calgary - Columbus 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Branky: 60. Stewart - 13., 24. a 56. Dubois, 3. Hännikäinen, 51. Nutivaara. Střely na branku: 38:28. Diváci: 18.967. Hvězdy utkání: 1. Bobrovskij, 2. Dubois, 3. Panarin (všichni Columbus) Nashville - San Jose 5:3 (2:2, 1:0, 2:1) Branky: 6. Turris, 11. Arvidsson, 31. C. Smith, 51. R. Ellis, 60. Bonino - 7. Couture, 13. Dillon, 46. Boedker. Střely na branku: 32:42. Diváci: 17.543. Hvězdy utkání: 1. Arvidsson, 2. R. Ellis, 3. Saros (všichni Nashville). Los Angeles - Arizona 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Branky: 20., 32. a 56. Carter, 60. Kopitar - 13. Connauton, 26. Domi. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.230. Hvězdy utkání: 1. Carter (Los Angeles), 2. Domi (Arizona), 3. D. Brown (Los Angeles). Vancouver - Edmonton 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Branky: 36. Gagner, 43. D. Pouliot - 12. McDavid. Střely na branku: 30:36. Diváci: 17.833. Hvězdy utkání: 1. Markström (Vancouver), 2. McDavid (Edmonton), 3. D. Pouliot (Vancouver).