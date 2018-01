NHL: Pastrňák se blýskl třemi body. Hejdukův dres v Coloradu slavnostně vyřadili

NEW YORK Hokejový útočník David Pastrňák přispěl v sobotním utkání NHL gólem a dvěma asistencemi k drtivé výhře Bostonu 7:1 nad Carolinou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Hrdinou duelu se stal Patrice Bergeron, který skóroval čtyřikrát a jeden gól ještě připravil. Milan Hejduk je po Dominiku Haškovi druhým českým hokejistou, jehož dres slavnostně vyvěsili pod strop arény v NHL.

Boston rozhodl už v první třetině, v níž nasázel Carolině pět branek. Pastrňák, nejlepší český střelec soutěže zvyšoval v desáté minutě na 3:1 v přesilové hře ranou z levého kruhu do poloodkryté branky. Havířovský rodák si poté v prostřední části připsal ještě dvě přihrávky u gólů Bergerona, který podruhé v kariéře zaznamenal pět bodů v utkání. Asistencí u čtvrté branky podpořil triumf Bruins také David Krejčí.



Jedenačtyřicetiletý Hejduk spojil celou svou kariéru s Coloradem, se kterým získal v roce 2001 Stanleyův pohár. Za Avalanche odehrál 1020 utkání s bilancí 375 branek a 430 přihrávek. Z českých hráčů vstřelili více gólů a posbírali více bodů v NHL jen Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. V sezoně 2002/03 získal i trofej pro nejlepšího střelce, když nastřílel padesát branek.

„Odehrál jsem zde čtrnáct sezon a užil jsem si každou sekundu. Nic z toho, co jsem dokázal, by nebylo možné bez mých spoluhráčů. Měl jsem štěstí, že jsem nastupoval s některými nejlepšími hráči naší generace a dokonce i celé historie,“ řekl Hejduk divákům v Pepsi Centru a ve svém projevu vyzdvihl i to, že pro něho bylo obrovskou poctu vést tým v sezoně 2011/12 jako kapitán.

Na ledě ho během slavnostního ceremoniálu doprovázela žena Zlata a jejich dvojčata Marek s Davidem. Společně sledovali, jak Hejdukův dres s číslem 23 míří vzhůru jako šestý v klubové historii Colorada mezi Petera Forsberga a Patricka Roye.