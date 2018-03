NHL: Pastrňák pokořil metu třiceti gólů. McDavid může napodobit Jágra

NEW YORK Hokejový útočník David Pastrňák přispěl v nedělním utkání NHL svým třicátým gólem v sezoně k výhře Bostonu 2:1 v prodloužení na ledě Minnesoty. Petr Mrázek vystřídal v brankovišti Philadelphie Alexe Lyona na začátku druhé třetiny za stavu 2:3 a pomohl týmu v Pittsburghu 19 zákroky k bodu za prohru 4:5 v prodloužení.

Pastrňák v předchozím utkání rozhodl dvanáct sekund před koncem o výhře v Dallasu a tentokrát střelou z mezikruží vstřelil úvodní gól zápasu.

Jedenadvacetiletý útočník tak podruhé za sebou nasázel v základní části NHL alespoň třicet branek, k vyrovnání osobního rekordu z minulé sezonu mu chybí čtyři trefy. Za Minnesotu vyrovnal v padesáté minutě Mikko Koivu a hosté rozhodli gólem Brada Marchanda v čase 60:28.

Mrázek, který byl ve dvou ze tří předchozích startů střídán, zažil opačnou situaci a do utkání naskočil z lavičky. Český gólman podal spolehlivý výkon a v zápase nestačil jen na dvě akce, které řídil Sidney Crosby. Kapitán Pittsburghu nejdříve překonal ostravského rodáka střelou nad lapačku a dostal tým do vedení 4:3. Do stejných míst usměrnil Bryan Rust v prodloužení šikovnou Crosbyho střílenou přihrávku.

Nezastavitelný je v poslední době Connor McDavid. Kanadský útočník si v minulých čtyřech zápasech připsal pět branek a pět přihrávek, posunul se do čela produktivity soutěže a podruhé za sebou může získat Art Ross Trophy za vítězství kanadského bodování základní části. Obhájit tuto pozici se povedlo naposledy Jaromíru Jágrovi, který v dresu Pittsburghu triumfoval čtyřikrát v letech 1998 až 2001.

Edmonton vedl v nedělním utkání NHL díky třem bodům McDavida (1+2) doma nad Anaheimem 3:1 a 4:3, ale hosté zápas otočili a zvítězili 5:4 v prodloužení. Hlavními strůjci obratu byli Adam Henrique, který se dvakrát trefil ve třetí třetině, a Hampus Linholm, který vstřelil vítězný gól v čase 61:21.