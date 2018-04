NHL: Pastrňák asistoval u výhry Bostonu, jediný gól poražených vstřelil Plekanec

New York Hokejový útočník David Pastrňák přihrál v utkání prvního kola play off NHL na dvě branky Bostonu, který vyhrál v Torontu 3:1 a stejným poměrem vede i v sérii. Jediný gól poražených vstřelil Tomáš Plekanec, který skóroval v novém působišti poprvé od únorové výměny z Montrealu. Washington uspěl v Columbusu i podruhé a vítězstvím 4:1 vyrovnal stav série na 2:2.

Elitní řada Bostonu s Pastrňákem na křídle vyšla v minulém utkání bodově naprázdno a její složení se změnilo, protože Patrice Bergerona nepustilo do zápasu zranění. Chybět by měl jen pár dní, v první formaci ho nahradil Riley Nash. „Je to chytrý hráč, velmi dobrý v obraně. Není lehké hrát se mnou a Marchem (Bradem Marchandem) hlavně v defenzivě, ale zvládl to výborně,“ uvedl Pastrňák.



I bez Bergerona udeřil Boston z prvního střídání a Pastrňák si u trefy z 28. sekundy připsal asistenci. Domácí ale brzký gól nesrazil a srovnali krok ještě v úvodní třetině díky přesné střele Plekance z mezikruží. Kladenský odchovanec na první gól v dresu Toronta čekal téměř dva měsíce, za kanadský klub se gólově prosadil až v 21. utkání.

Hosté rozhodli na přelomu druhé a třetí části trefami z přečíslení. Vítězný gól připravil Pastrňák, který na vlastní obranné modré čáře získal puk, zavezl ho po pravé straně do útočného pásma a ideálně přihrál Bradu Marchandovi. Ten zakončil do prázdné branky a poté jen uznale pokyvoval hlavou směrem k českému spoluhráči.

Výsledky NHL Toronto - Boston 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Branky: 8. Plekanec - 1. Krug (Pastrňák), 37. Marchand (Pastrňák), 45. DeBrusk (Krejčí). Střely na branku: 32:21. Diváci: 19.689. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. Plekanec (Toronto). Stav série: 1:3. Columbus - Washington 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Branky: 47. Jenner - 7. Wilson, 30. Oshie, 43. Ovečkin, 58. Kuzněcov. Střely na branku: 24:33. Diváci: 19.395. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Ovečkin, 3. Wilson (všichni Washington). Stav série: 2:2.

„Je to fenomenální tvůrce hry. Nedíval se na mě, ale tušil jsem, že by mohl tohle provést. Už to během sezony několikrát takhle udělal,“ vysekl Marchand poklonu Pastrňákovi. Oba přitom před gólem byli už na ledě přes minutu. „Měli jsme šanci na přečíslení dva na jednoho, to vždycky nějakou energii v sobě ještě najdete,“ pousmál se Pastrňák.

Třetí gól padl podobně jako druhý po akci Davida Krejčího, který hrál sté utkání v play off NHL. Český útočník zblokoval ve vlastní třetině puk, podnikl rychlý protiútok a žabičkou přes obránce Romana Poláka nabil skórujícímu Jakeu DeBruskovi.

„Měli jsme několik sólových úniků a brejků dva na jednoho. A nic z toho. Zato oni využili obě jejich přečíslení dva na jednoho,“ poukázal trenér Toronta Mike Babcock na hlavní rozdíl mezi oběma týmy v zápase. „I když dali první gól, zápas jsme kontrolovali. I za stavu 1:2 jsme hráli dobře, pořád jsme měli šanci. Mrzí mě, že jsme nevyužili ani absenci Bergerona,“ dodal kouč.

Pastrňák, který s jedenácti body (4+7) vede produktivitu play off, byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu a Plekanec třetí. Hlavním hrdinou se stal brankář Bostonu Tuukka Rask, který kryl 31 střel.

Poprvé se v sérii mezi Columbusem a Washingtonem neprodlužovalo. Hosté v prvních dvou zápasech promarnili dvougólový náskok a prohráli, minule přišli o vedení 1:0 a 2:1. Tentokrát ale Capitals kontrolovali zápas. „Myslím, že nikdo z nás o nás nepochyboval. Přijeli jsme sem se správným nastavením, že uspějeme, a povedlo se to,“ uvedl gólman Washingtontu Braden Holtby, který kryl 23 střel.

Washington opět vstřelil první gól. Tom Wilson otevřel v sedmé minutě skóre a T. J. Oshie s Alexandrem Ovečkinem zvýšili na 3:0. Domácí ve třetí třetině snížili, ale Jevgenij Kuzněcov zpečetil výhru do prázdné branky.

„Nemá smysl, abychom rozebírali dnešní zápas. Pokazili jsme ho. Od začátku jsme byli nervózní, vůbec nevím proč. Hráli jsme jak roboti. Musíme jít dál a příště hrát lépe,“ uvedl trenér Columbusu John Tortorella, který už v průběhu druhé třetiny míchal se složením jednotlivých formací.