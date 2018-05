NHL: Pastrňák a Hertl skórovali, jejich týmy ale prohrály

NEW YORK Útočník David Pastrňák se pošesté v letošním play off NHL zapsal mezi střelce, ale jeho gól nezabránil domácí porážce Bostonu s Tampou Bay 3:4 v prodloužení. Lightning vedou v sérii už 3:1 na zápasy a jsou krok od postupu do finále Východní konference. V Západní konferenci si postupový mečbol vypracoval tým Vegas, který zdolal San Jose 5:3 a ujal se vedení 3:2 na zápasy. V dresu poražených Sharks dal rovněž šestý gól ve vyřazovacích bojích Tomáš Hertl, navrch přidal asistenci.

Lightning v Bostonu prožili výborný vstup do utkání a po deseti minutách zásluhou útočníků Braydena Pointa a Nikity Kučerova vedli o dvě branky. Obrat Bruins načal v 16. minutě v přesilové hře Pastrňák, ke kterému se na levý kruh odrazil ze vzduchu puk a havířovský rodák ho ještě před dopadem na led z první napálil za dezorientovaného gólmana Andreje Vasilevského.

Pastrňák v 11 zápasech nastřádal 20 bodů a v pořadí produktivity ve

Výsledky 2. kola play off NHL Východní konference - 4. zápas: Boston - Tampa Bay 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1) Branky: 23. a 47. Bergeron, 16. Pastrňák - 5. B. Point, 10. Kučerov, 53. Stamkos, 64. Girardi. Střely na branku: 32:28. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Girardi (Tampa Bay), 2. Bergeron, 3. T. Rask (oba Boston). Stav série: 1:3. Západní konference - 5. zápas: Vegas - San Jose 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) Branky: 25. a 49. Tuch, 20. Neal, 29. Haula, 59. Marchessault - 50. Labanc (Hertl), 52. Hertl, 56. Boedker. Střely na branku: 39:30. Diváci: 18.693. Hvězdy utkání: 1. Tuch, 2. D. Perron, 3. Haula (všichni Vegas). Stav série: 3:2.

vyřazovacích bojích mu chybí bod na vedoucího Jakea Guentzela z Pittsburghu. Se 14 přihrávkami je český útočník nejlepším nahrávačem.

Zkraje druhé třetiny centr Patrice Bergeron v další početní výhodě po rychlé souhře s obráncem Toreym Krugem vyrovnal. A stejný hráč strhl ve třetí části v oslabení vedení na stranu Bostonu. Duel poslal do prodloužení kapitán Steven Stamkos. Nastavený čas ukončil v 64. minutě tečí z předbrankového prostoru bek Dan Girardi.

„Daří se nám, protože máme velmi široký kádr, není to jen o jednom hráči nebo o jedné lajně,“ řekl Stamkos. Tampa Bay může v příštím utkání sérii uzavřít. „Vyhrát počtvrté je vždycky nejtěžší. Boston už si něčím takovým prošel a navíc má spoustu veteránů. Je fajn, že hrajeme doma, ale i tak to nebude lehké,“ tušil útočník Ryan Callahan.

„Je na čase ukázat odolnost,“ burcoval Bergeron. Zápas nedohrál jeho spoluhráč Krug, který utrpěl zranění v dolní části těla. Zda zasáhne do šestého souboje, se teprve ukáže.

Útočník Vegas James Neal otevřel skóre tři sekundy před koncem úvodního dějství. V prostřední části se Golden Knights trefili dvakrát a v 49. minutě Alex Tuch druhou brankou večera zvýšil už na rozdíl čtyř gólů.

Sharks ale zabojovali a třemi zásahy v rozmezí šesti minut a devíti sekund se vrátili do hry. Výraznou měrou k tomu přispěl Hertl. Nejdříve se asistencí podílel na přesilovkovém gólu Kevina Labanca. Poté mu útočník Mikkel Boedker po objetí branky posunul puk a slávistický odchovanec skóroval.

Kontaktní gól zaznamenal Boedker, ale uklidnění na hokejky domácích hráčů přinesl trefou do prázdné branky při power play forvard Jonathan Marchessault. Útočník Tomáš Nosek se do sestavy nevadského celku nevešel.

Hráči nováčkovského týmu Vegas se oklepali z předchozího neúspěchu 0:4 na ledě Sharks. „Hodili jsme porážku za hlavu. V příštím utkání to sice nebude vůbec jednoduché, ale alespoň víme jistě, že si doma ještě zahrajeme,“ prohlásil domácí útočník David Perron. „Dneska jsme začali jako v prvním zápase. Prohráli jsme všechny souboje ve středním pásmu, soupeř nasadil vysoké tempo a vytvořil si spoustu šancí. Nemůžeme začít hrát až v posledních deseti minutách a doufat, že dáme čtyři góly. Taky nemůžeme nechat (brankáře Martina) Jonese na holičkách a čekat, že nás dovede k vítězství,“ zlobil se Hertl. „Ještě jsme ale nevypadli. Věřím, že se do Vegas vrátíme na sedmý zápas,“ dodal optimisticky pražský rodák.