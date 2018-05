NHL: Palát skóroval, Tampa Bay je krok od účasti ve finále

Výsledek play off NHL Východní konference play off NHL Finále - 5. zápas:

Tampa Bay - Washington 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Branky: 1. C. Paquette, 10. Palát, 21. R. Callahan - 25. Kuzněcov, 59. Ovečkin. Střely na branku: 22:30. Diváci: 19.092. Hvězdy utkání: 1. R. Callahan, 2. C. Paquette, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay). Stav série: 3:2.