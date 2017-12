NHL: Mrázek si připsal výhru po měsíci a půl, skórovali Frk a Kaše

NEW YORK Petr Mrázek zneškodnil v úterním utkání NHL 34 střel, dovedl Detroit k vítězství 6:3 na ledě New Yorku Islanders a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Český gólman si připsal výhru, kterou podpořil gólem i Martin Frk, poprvé od 5. listopadu. Ondřej Kaše vstřelil jediný gól Anaheimu, který podlehl New Yorku Rangers 1:4.

Mrázek čelil druhému nejproduktivnějšímu útoku soutěže a už v sedmé minutě ho překonal zblízka Anders Lee. Detroit ještě do konce první třetiny otočil góly Frka, který zužitkoval krásný křížný pas Jonathana Ericssona, a Gustava Nyquista. Český útočník, jenž v listopadu vynechal osm zápasů kvůli potížím s třísly, skóroval po měsíci a půl.



Islanders překlopili v prostřední části vedení na svou stranu v přesilovkách. Ryan Pulock našel střelou z levého kruhu mezeru mezi betony českého gólmana a z dorážky se poté prosadil Josh Bailey. Více gólů Mrázek, který v této sezoně dostává v brankovišti mnohem méně prostoru než Jimmy Howard, nepustil a Detroit ještě před druhou přestávkou vyrovnal. Nerozhodný stav platil až do 51. minuty, poté hosté třemi góly rozhodli.

Kaše připravil Henrika Lundqvista v 55. minutě o čisté konto. Český útočník se trefil z pravého kruhu mezi betony zkušeného gólmana a snížil sedmou trefou sezony na 1:3. Švédský brankář zbývajících 39 střel v zápase chytil a stal se hlavní hvězdou utkání. Dalším strůjcem výhry Rangers byl Paul Carey, který vstřelil dvě branky.

Bodová série Davida Pastrňáka se zastavila na čísle dvanáct. Český útočník vyšel naprázdno na ledě Buffala, nejslabšího týmu Východní konference, kde se ale radoval s Bostonem z výhry 3:0. Bodová šňůra Pastrňáka, který si během ní připsal pět gólů a devět asistencí, byla nejdelší, jakou v této sezoně NHL některý z hráčů zaznamenal.