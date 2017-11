NHL: Legendární Jágr se vrátil do sestavy, prohře Calgary ale nezabránil

NEW YORK Útočník Jaromír Jágr se po šestizápasové absenci zaviněné zraněním vrátil do sestavy hokejistů Calgary, ale vyšel naprázdno a jeho tým doma podlehl Vancouveru 3:5. Centr Tomáš Plekanec přispěl v úterním utkání NHL asistencí k výhře Montrealu nad Vegas 3:2 a bodoval ve čtyřech z posledních pěti zápasů.

Pětačtyřicetiletý Jágr si zahrál poprvé od 21. října, kdy se zranil v utkání proti Minnesotě. Olympijský vítěz z Nagana v úterý nastoupil ve třetím útoku po boku Sama Bennetta a Marka Jankowského. Na ledě strávil něco přes 13 minut, během kterých nevystřelil.



Pro dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru to byl 1925. zápas v NHL včetně play off, čímž o jedno utkání překonal legendárního Gordieho Howea. Více startů nasbíral jen Mark Messier (1992). V základní části má Jágr odehráno 1717 duelů a útočí na rekord NHL, který drží zesnulý Howe s 1767 zápasy.

Canucks rozhodli o výhře ve třetí třetině, kdy v 45. minutě v rozmezí 38 vteřin odskočili na rozdíl dvou branek. „Je to užitečná zkušenost. Jestli se chceme dostat do play off, musíme se takové zápasy naučit vyhrávat, obzvlášť pokud je skóre po dvou třetinách nerozhodné,“ zhodnotil utkání obránce Flames T.J. Brodie.

VÝSLEDKY NHL Buffalo - Washington 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 23. a 60. E. Kane, 44. B. Pouliot - 38. Ovečkin. Střely na branku: 32:25. Diváci: 17.146. Hvězdy zápasu: 1. B. Pouliot, 2. Scandella, 3. E. Kane (všichni Buffalo). New Jersey - St. Louis 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 4. Coleman - 39. Tarasenko, 41. Schwartz, 60. B. Schenn. Střely na branku: 22:40. Diváci: 12.317. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. B. Schenn (oba St. Louis), 3. Coleman (New Jersey). NY Islanders - Edmonton 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 25. Eberle - 22. Draisaitl, 61. McDavid. Střely na branku: 37:25. Diváci: 12.281. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Eberle (NY Islanders). Pittsburgh - Arizona 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky: 1. Schultz, 4. Malkin, 47. Kessel - 41. Rieder. Střely na branku: 37:25. Diváci: 18.498. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Kessel, 3. Schultz (všichni Pittsburgh). Columbus - Nashville 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 45. Dubois - 33. Irwin, 55. Järnkrok, 60. Arvidsson. Střely na branku: 36:29. Diváci: 14.996. Hvězdy zápasu: 1. Järnkrok (Nashville), 2. O. Bjorkstrand (Columbus), 3. Rinne (Nashville). Montreal - Vegas 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky: 9. Gallagher (PLEKANEC), 11. Jordie Benn, 24. Pacioretty - 18. Bellemare, 59. Haula. Střely na branku: 28:31. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Jordie Benn (oba Montreal), 3. D. Perron (Vegas). Calgary - Vancouver 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Branky: 20. D. Hamilton, 32. J. Gaudreau, 38. Ferland - 16. Gagner, 36. Vanek, 39. Dorsett, 45. Horvat, 45 H. Sedin. Střely na branku: 32:21. Diváci: 18.160. Hvězdy zápasu: 1. Horvat (Vancouver), 2. J. Gaudreau (Calgary), 3. Markström (Vancouver). Carolina - Florida 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 33. B. McGinn, 50. D. Ryan, 59. J. Williams - 35. Trocheck. Střely na branku: 48:31. Diváci: 8828. Hvězdy zápasu: 1. McKeown, 2. B. McGinn, 3. D. Ryan (všichni Carolina). Anaheim - Los Angeles 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 7. Boll, 13. Vatanen, 35. Rakell - 17. Kopitar, 40. A. Kempe, 46. D. Brown, 64. N. Shore. Střely na branku: 35:43. Diváci: 16.637. Hvězdy zápasu: 1. N. Shore (Los Angeles), 2. Rakell (Anaheim), 3. Kopitar (Los Angeles).

Montreal uspěl potřetí za sebou a z předcházejících osmi duelů prohrál jen dvakrát. Canadiens v souboji s Vegas načali úspěšně šestizápasovou sérii před vlastními fanoušky. Golden Knights z šesti utkání na kluzištích soupeřů v řadě dokázali zvítězit pouze v Ottawě.

Do branky Montrealu se opět postavil třiadvacetiletý Charlie Lindgren, který v předchozím zápase pomohl porazit Chicago 2:0. Americký brankář byl kvůli zranění Careyho Price povolán z farmy v Lavalu.

„Druhá polovina utkání patřila Vegas. Několika důležitými zákroky nás udržel ve hře a dlouho i v dvoubrankovém vedení,“ pochválil Lindgrena montrealský kouč Claude Julien.

Vítězství Pittsburghu nad Arizonou 3:1 zařídili shodně brankou a dvěma asistencemi Jevgenij Malkin a Phil Kessel. Penguins se do soupeře pustili s vervou a po 187 vteřinách hry vedli 2:0.

„Je to jen jeden zápas. Jsme nadšení, že spolu hrajeme, ale musíme si uvědomit, že to je jedno utkání. Potřebujeme spolu nastupovat častěji a hrát takhle i příště proti Washingtonu a Nashvillu,“ prohlásil Malkin.

Do Pittsburghu se poprvé v roli trenéra Arizony vrátil Rick Tocchet, který se dočkal ovací vestoje. Třiapadesátiletý Kanaďan vyhrál s pensylvánským klubem třikrát Stanley Cup, v roce 1992 jako hráč a v posledních dvou sezonách jako asistent kouče Mikea Sullivana.

Gól a dvě asistence zaznamenali také Vladimir Tarasenko a Brayden Schenn ze St. Louis, které porazilo New Jersey 3:1. Blues jsou s 25 body nejlepším týmem ligy, o bod před Tampou Bay. Gólman St. Louis Jake Allen se na výhře podílel 21 zákroky.

„Byl vynikající. Podle mě byli Devils v první třetině lepší. Sledovali jsme je a reagovali na ně. Allen nám dal šanci udržet se ve hře a najít si vlastní způsob hry a tempo. Jakmile jsme to dokázali, bylo to jiné utkání,“ řekl trenér Blues Mike Yeo.



Bod navíc pro Edmonton na ledě New York Islanders zajistil po 38 vteřinách prodloužení trefou na 2:1 kapitán Connor McDavid. Krásnou přihrávkou z otočky se na gólu podílel Leon Draisaitl, jenž vstřelil i úvodní gól týmu. Islanders doma bodovali také v sedmém zápase.

Jediný gól Washingtonu proti Buffalu vstřelil Alexandr Ovečkin, Capitals ale podlehli 1:3. Dvě trefy si v dresu domácích připsal Evander Kane. Ruský kanonýr vstřelil 571. branku v základní části a pouze dva zásahy mu chybí k vyrovnání Mikea Bossyho na 21. pozici nejlepších střelců v historii NHL.

Napínavý souboj nabídlo kalifornské derby mezi Anaheimem a Los Angeles. Přestože domácí vedli 2:0 a 3:1, Kings dokázali vyrovnat. Kvůli zásahu do masky musel v 54. minutě Johna Gibsona v brance Ducks nahradit Ryan Miller. Sedmatřicetiletý veterán zastavil devět střel, ale v nastaveném čase ho z přečíslení střelou do levého horního roku překonal Nick Shore.