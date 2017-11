NHL: Krejčí a Pastrňák skórovali, Boston ale prohrál s Edmontonem

NEW YORK Hokejoví útočníci David Krejčí a David Pastrňák skórovali v NHL podruhé za sebou, jejich Boston ale ukončil sérii čtyř výher nedělní porážkou 2:4 s Edmontonem. New York Rangers porazili Vancouver 4:3 po samostatných nájezdech a uspěli počtvrté v řadě. Z dosavadních jedenácti listopadových utkáních zvítězili devětkrát.

Pastrňák otevřel skóre zápasu v 15. minutě z přesilové hry. Obránce Torey Krug se za vlastní brankou ujal puku, najel s ním až do útočného pásma a přihrál jednadvacetiletému Čechovi, který střelou mezi dvěma hráči Oilers překonal brankáře Cama Talbota. Pastrňák zaznamenal dvanáctou trefu v sezoně.



Edmonton v prostřední části skóre otočil, ale v 36. minutě srovnal třetí brankou Krejčí, jemuž před brankoviště nahrál Riley Nash. Ten si spolupráci s rodákem ze Šternberka pochvaloval. „Vždycky je prima nastupovat s někým, jako je David. Je velmi šikovný, na ledě má přehled a hodně přihrává. Vypracovali jsme si pár šancí. Nedokázali jsme to udržet, až v posledních pěti minutách jsme si u jejich branky dokázali vytvořit slušné příležitosti. Ale měli jsme tak hrát i předcházejících 55 minut,“ řekl Nash.

Podobně viděl utkání i Pastrňák. „Podle mě jsme se snažili hrát jinak, místo toho, abychom všechno stříleli na branku. Naskytlo se nám pár šancí, kdy jsme měli vystřelit. Nikdy nevíte, co by se stalo,“ uvedl havířovský rodák.

O dvou bodech pro kanadský klub rozhodl v 43. minutě Ryan Strome. Vítězství při power play Bruins pojistil Leon Draisaitl. Německý útočník si v utkání připsal dva body, stejně jako kapitán Connor McDavid. Oilers ukončili pětizápasovou šňůru na ledě soupeřů s bilancí dvou výher a tří porážek.

Vancouver vedl v Madison Square Garden 2:0 a 3:2, Rangers ale pokaždé dokázali najít odpověď. Nejvýraznější postavou zápasu byl čtyřiadvacetiletý útočník Jimmy Vesey, jenž v 46. minutě srovnal na 3:3 a poté proměnil rozhodující nájezd.

Newyorčané dokázali uspět už počtvrté za sebou v utkání, které po základní hrací době skončilo nerozhodně. „Musíme se cítit dobře vzhledem k tomu, co se nám v posledních čtyřech týdnech povedlo. Naše bilance je opravdu dobrá, ale liga je nesmírně vyrovnaná. Každý večer si to musíte zasloužit, neustále musíte bojovat, abyste nějaké body získali. Dneska to bylo těžké, ale povedlo se nám to díky výborné třetí třetině,“ prohlásil brankář Henrik Lundqvist.

Také Carolina doma zdolala Nashville 4:3 v penaltovém rozstřelu, ve kterém se jako jediní trefili finští útočníci Sebastian Aho a Teuvo Teräväinen. Oba dokázali vyzrát na krajana Juusiho Sarose v brance Predators. Hurricanes první výhrou po třech zápasech přerušili Nashvillu sérii čtyř výher. Finalisté letošního finále Stanley Cupu se v listopadu pyšní podobnou bilancí jako Rangers, ve dvanácti duelech uspěli devětkrát a jen ve dvou případech vyšli bodově naprázdno.