NHL: Krejčí a Pastrňák přispěli k výhře Bostonu, Palát k triumfu Tampy

NEW YORK/PRAHA Čeští útočníci David Krejčí a David Pastrňák výrazně přispěli k výhře hokejistů Bostonu 5:1 nad Torontem v úvodním zápase prvního kola play off NHL. Krejčí zaznamenal branku a nahrávku, Pastrňák gól a dvě přihrávky a navíc se dočkal ocenění pro druhou hvězdu souboje. Stejnou bilanci jako Pastrňák si připsal Ondřej Palát z Tampa Bay, který pomohl zdolat New Jersey 5:2 a byl zvolen třetí hvězdou večera.

Bruins využili tři z šesti přesilových her. První početní výhodu zužitkoval po Pastrňákově asistenci v šesté minutě Brad Marchand. Toronto ještě v první třetině vyrovnalo, ale ve 36. minutě kanadský tým inkasoval rozdílový gól opět v přesilovce. Krejčí z rohu mantinelu našel před brankou Davida Backese, který překonal gólmana Frederika Andersena. V poslední minutě druhé třetiny zvýšil Pastrňák střelou do horního růžku.



„Chtěl jsem vystřelit z první na bližší tyč, ale musel jsem si zastavit puk, jelikož tam nebyla žádná mezírka a navíc proti mně vystartoval jeden z obránců. Rozhodl jsem se vypálit na vzdálenější tyč a spadlo to tam,“ komentoval havířovský rodák svoji třetí trefu ve vyřazovacích bojích v kariéře.

V 48. minutě se po rychlém přenesení hry dostal Pastrňák před beka Jakea Gardinera a nastřelil tyč, ale dojíždějící centr Sean Kuraly ze vzduchu dorazil puk do sítě. Konečnou podobu výsledku stanovil v početní výhodě Krejčí, jehož střelu z brankové čáry si Andersen srazil betonem za záda. Jednatřicetiletý Krejčí vstřelil jako desátý hráč v klubové historii 30. gól v play off.

„Přesilovky hrály obrovskou roli. Úvodní branka v prvním zápase je vždycky nejtěžší a naštěstí nám tam spadla v početní výhodě. Torey (Krug) s Marchym (Marchandem) při ní odvedli velký kus práce. Hlavně díky přesilovkám jsme zvítězili,“ řekl Pastrňák.

„V útočné třetině jsme moc nepobyli. Přišlo nám, že jsme většinu zápasu strávili ve vlastním pásmu,“ štvalo zadáka Maple Leafs Rona Hainseyho.

Maple Leafs měli v základní části druhou nejlepší bilanci z přesilovek po Pittsburghu, ale proti Bruins se neprosadili ani jednou ze tří možností. „Velkou pochvalu si zaslouží trenérský tým, který nás připravuje na oslabení. Odvedli skvělou práci. Maple Leafs mají dvě opravdu dobré pětky a mnoho šikovných hráčů,“ konstatoval Krejčí.

Sedmadvacetiletý Palát otevřel skóre v 16. minutě bekhendovým zakončením po přihrávce Tylera Johnsona. V závěru první části si oba role vyměnili. Frýdecko-místecký rodák z rohu mantinelu nahrál do předbrankového prostoru svému centrovi a ten posunul Lightning do dvoubrankového vedení.

„Dokážou si najít prostor, už to několikrát předvedli. Proto za nás hrají tak dlouho. Jsou produktivní nejen v play off, ale i v základní části. Jsou to vítězné typy,“ vyzdvihl přínos Johnsona s Palátem trenér Lightning Jon Cooper.

V úvodu prostřední dvacetiminutovky si Palát vylepšil statistiky o další bod, když odražený puk od mantinelu bruslí usměrnil na útočníka Yanniho Gourdeho, jenž zamířil do odkryté branky. Devils se dvěma zásahy přiblížili na dostřel, ale domácí drama nepřipustili.

„Podle mě hrála nejlépe ze všech řada Killorn - Gourde - Cirelli. Byl jich plný led a Killorn vstřelil důležitou brankou na 4:2,“ řekl Palát.

Columbus díky třem bodům autora vítězné trefy Artěmije Panarina vyhrál ve Washingtonu 4:3 v prodloužení. Útočník Jakub Vrána si v dresu Capitals zapsal přihrávku u vedoucího gólu na 3:2, poté co v 46. minutě zavezl puk do útočného pásma a naservíroval ho před branku na Devantea Smithe-Pellyho. Blue Jackets ale srovnali a v 67. minutě Panarin dovršil obrat.

V kalifornském derby uspělo San Jose na ledě Anaheimu 3:0. Všechny branky vstřelili Sharks ve druhé třetině a u rozhodujícího gólu útočníka Evandera Kanea po učebnicové přesilovkové souhře asistoval Tomáš Hertl.

Vedení v sérii se ujal i nejlepší tým základní části Nashville, který porazil Colorado 5:2. Predators rozhodli o triumfu třemi góly v závěrečné třetině.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápasy: Tampa Bay - New Jersey 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Branky: 16. Palát, 20. Tyler Johnson (Palát), 22. Gourde (Palát), 53. Killorn, 59. Kučerov - 34. T. Hall, 50. Zajac. Střely na branku: 32:31. Diváci: 19.092. Hvězdy utkání: 1. Gourde, 2. Tyler Johnson, 3. Palát (všichni Tampa Bay).

Boston - Toronto 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Branky: 6. Marchand (Pastrňák), 36. Backes (Krejčí), 40. Pastrňák, 48. Kuraly (Pastrňák), 52. Krejčí - 17. Hyman. Střely na branku: 40:27. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Marchand, 2. Pastrňák, 3. T. Rask (všichni Boston).

Washington - Columbus 3:4 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1) Branky: 18. a 19. Kuzněcov, 46. Smith-Pelly (Vrána) - 25. Wennberg, 42. Vanek, 56. S. Jones, 67. Panarin. Střely na branku: 30:27. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Panarin (Columbus), 2. Kuzněcov, 3. J. Carlson (oba Washington).

Západní konference - 1. zápasy: Nashville - Colorado 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) Branky: 47. a 53. Forsberg, 24. A. Watson, 29. C. Smith, 59. Colton Sissons - 7. Zadorov, 25. Comeau. Střely na branku: 31:27. Diváci: 17.301. Hvězdy utkání: 1. F. Forsberg, 2. A. Watson, 3. C. Smith (všichni Nashville).

Anaheim - San Jose 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Branky: 28. a 34. E. Kane (na první Hertl), 36. Burns. Střely na branku: 25:34. Diváci: 17.174. Hvězdy utkání: 1. Pavelski, 2. Burns, 3. E. Kane (všichni San Jose).