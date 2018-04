NHL: Kaše v prodloužení rozhodl o výhře Anaheimu. Trefili se i Palát a Pastrňák

NEW YORK Útočník Ondřej Kaše vstřelil v nedělním utkání NHL vítězný gól v prodloužení, kterým dokonal obrat hokejistů Anaheimu proti Coloradu z 1:3 na 4:3, a byl vyhlášen nejlepším hráčem večera. Z gólu se radoval i forvard Ondřej Palát, který však nezabránil prohře Tampy Bay 1:4 s Nashvillem. Frýdecko-místecký rodák se dočkal ocenění pro třetí hvězdu večera.

Stejné pocty se dostalo i gólmanovi Petru Mrázkovi, který v odpoledním zápase pomohl Philadelphii 36 zákroky k výhře nad Bostonem 4:3 v prodloužení. Na dvou gólech Flyers se asistencemi podílel útočník Jakub Voráček, za Bruins skóroval David Pastrňák.



Anaheim uspěl ve třetím ze čtyř zápasů a právě na úkor Kings se posunul na třetí místo v Pacifické divizi. Avalanche mají z posledních čtyř duelů opačnou bilanci, ale díky bodu momentálně drží druhou divokou kartu zajišťující účast v play off. St. Louis však na Colorado ztrácí pouze bod a má zápas k dobru.

Nashville v 23. minutě utkání s Tampou odskočil v přesilovce do vedení 2:0. Lightning snížili zásluhou Paláta, který v 28. minutě překonal brankáře Juusiho Sarose střelou z mezikruží. Palát se prosadil podesáté v ročníku. V závěrečné části přidali Predators další dvě branky. Tampa prohrála počtvrté z posledních pěti zápasů a navíc kvůli zranění v dolní části těla přišla o kapitána Stevena Stamkose, který ve druhé třetině odstoupil ze hry.

Pastrňák se z gólu málem radoval už v desáté minutě, když mířil do odkryté branky, ale Mrázek jeho střelu skvělým zákrokem schoval do lapačky. Následně Flyers po vítězném vhazování vyrazili do protiútoku, který úspěšně zakončil Claude Giroux.

Zkraje druhé části zvýšil na 2:0 po bravurní individuální akci Travis Konecny, jenž si mezi Pastrňákem a Adamem McQuaidem posunul puk do vzduchu, sklepl ho, obehrál Patrice Bergerona a překonal Antona Chudobina. Bruins se v prostřední dvacetiminutovce povedlo snížit, ale ve třetí třetině si Flyers vzali dvoubrankový náskok zpět po trefě útočníka Nolana Patricka. Přispěl k ní i Voráček, pro něhož to byla 300. nahrávka v dresu Philadelphie.

Cestu Bostonu za vyrovnáním načal v přesilové hře Pastrňák, jehož střelu z úhlu usměrnil obránce Andrew McDonald bruslí za Mrázkova záda. Jednadvacetiletý útočník vstřelil 33. gól a jediný zásah ho dělí od vyrovnání osobního maxima z uplynulé sezony. Vyrovnání přišlo čtyři vteřiny před koncem základní hrací doby. Flyers nedokázali vyhodit puk z vlastního pásma a Bergeron poslal zápas do nastaveného času.

„To se stává. Jakmile jdete do prodloužení, musíte na to zapomenout a hrát naplno,“ uvedl Mrázek. „Tohle předvádíme celou sezonu, hrajeme až do závěrečné sirény,“ prohlásil útočník Brad Marchand. „Věřili jsme, že to dokážeme. Jsme velmi hrdí na to, jak jsme bojovali a že jsme získali bod,“ řekl jednačtyřicetiletý kapitán Zdeno Chára, který se do sestavy Bruins vrátil po devítizápasové absenci zaviněné zraněním v horní části těla.

V prodloužení vyslal Voráček do samostatného úniku Girouxe, který bekhendem zajistil Flyers bod navíc. Osmadvacetiletý Voráček si 82. bodem vytvořil osobní maximum v NHL. Totéž se povedlo i Girouxovi, a to nejen v počtu bodů, ale i branek.

Philadelphia bodovala poosmé v řadě, Bruins dokonce podeváté. Flyers drží první divokou kartu ve Východní konferenci, Boston má v čele Východní konference dvoubodový náskok na Tampu a odehrál o zápas méně.

Washington si výhrou 3:1 v Pittsburghu pojistil třetí vítězství v Metropolitní divizi za sebou. Capitals ovládli desátý z uplynulých dvanácti duelů. V sestavě Washingtonu se objevili i beci Jakub Jeřábek a Michal Kempný a útočník Jakub Vrána, žádný z nich však nebodoval. Nejlepší střelec ligy Alexandr Ovečkin odehrál 1000. utkání v základní části a stal se prvním hráčem v klubových dějinách, kterému se to povedlo. „Je příjemné zapsat se do historie,“ řekl kapitán Capitals.

K postupu do play off se výrazně přiblížilo New Jersey, které zdolalo Montreal 2:1. Devils ve Východní konferenci náleží druhá divoká karta s náskokem sedmi bodů na Floridou, která má k dispozici dva zápasy navíc.