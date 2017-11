NHL: Kaše bodoval potřetí v řadě, Anaheim ale vyšel bodově naprázdno

NEW YORK Hokejový útočník Ondřej Kaše z Anaheimu bodoval potřetí v řadě, jeho asistence však nezabránila domácí prohře v pátečním utkání NHL s Nashvillem 3:5. Edmonton porazil New Jersey 6:3 díky třem asistencím nejproduktivnějšího hráče minulé sezony Connora McDavida.

Finalisté posledního Stanleyova poháru už v 24. minutě zásluhou Matta Irwina zvýšili svůj náskok v Anaheimu na 3:0. O 79 vteřin později snížil Antoine Vermette, na jehož brance se nahrávkou podílel Kaše. Predators znovu odskočili do tříbrankového vedení, ale Ducks do konce druhé části stihli skórovat a v 48. minutě se dokonce dostali na rozdíl jedné branky. Výhru Nashvillu pojistil do prázdné branky P.K. Subban 18 vteřin před koncem.



Jednadvacetiletý Kaše si v předcházejících dvou soubojích proti Carolině a Torontu připsal gól. Rodák z Kadaně v 10 zápasech této sezony zaznamenal osm bodů za pět branek a tři asistence.

Dvacetiletý kapitán Edmontonu McDavid bodoval popáté v řadě. Oilers zvítězili teprve ve čtvrtém z 12 utkání a s devíti body zůstávají na předposledním 13. místě Západní konference. New Jersey jako poslední tým v lize přišlo o venkovní neporazitelnost.