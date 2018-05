NHL: Hokejisté Washingtonu zdolali Tampu Bay a vynutili si sedmý zápas

WASHINGTON Hokejisté Washingtonu porazili Tampu Bay 3:0 a srovnali stav finále Východní konference NHL na 3:3. Brankář Braden Holtby pochytal všech 24 střel a stal se největší hvězdou zápasu, dvakrát skóroval útočník T.J. Oshie. O tom, který z týmů vyzve ve finále Stanley Cupu nováčka z Vegas, rozhodne ve středu sedmý duel na ledě floridského celku.

Domácí příznivci si na úvodní trefu museli počkat až do 36. minuty. Oshie v přesilové hře překonal gólmana Andreje Vasilevského z mezikruží ranou bez přípravy, na kterou mu nabil švédský centr Nicklas Bäckström. Asistenci si připsal i střední útočník Jevgenij Kuzněcov, s 23 body nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů. Šestadvacetiletý Rus bodoval v devátém zápase v řadě a vyrovnal Bäckströmův klubový rekord z roku 2009.



V závěrečné třetině mohl vyrovnat Ondřej Palát, ale Holtby jeho pohotový projektil z levého kruhu ukryl do lapačky. Místo toho navýšil vedení Washingtonu v 51. minutě střelou z první Devante Smith-Pelly, který si najel mezi kruhy na přihrávku Chandlera Stephensona zpoza branky. Konečnou podobu výsledku stanovil Oshie gólem do prázdné branky při power play. Nahrávkou se na tom podílel opět Bäckström. Capitals před vlastními fanoušky uspěli v sérii až na třetí pokus.

V dresu Washingtonu se představili obránce Michal Kempný a útočník Jakub Vrána. Na druhé straně Palát po třech utkáních nebodoval a ze souboje si odnesl dva záporné body do hodnocení plus/minus.

Holtby zaznamenal v NHL první čisté konto od 5. dubna 2017. „Dokonale si ho načasoval. Celý rok chytá skvěle. Sice se pro něj sezona vyvíjela nahoru dolů, ale dokázal se z toho oklepat a ve vyřazovací části chytá výborně,“ řekl o spoluhráči Smith-Pelly.

Trenér Capitals Barry Trotz měl ze svých svěřenců výborný pocit. „S žádným z týmů, které jsem kdy vedl, bych si nepřál jít do sedmého zápasu tolik, jako s tím současným. Tomuhle mužstvu se během ročníku povedla spousta mimořádných věcí. Je vyspělejší a jde pořád dál. Návrat do Tampy skýtá skvělou příležitost, už jsme tam uspěli. Uvidíme, jestli si vysloužíme právo hrát dál,“ uvedl Trotz.

Capitals soupeře přestříleli 34:24. Hosté v letošním play off vyšli poprvé střelecky naprázdno a bez 33 vteřin čekají na gól už 100 minut. „Toužili po vítězství víc než my. Hráli velmi tvrdě, na pokraji vyřazení a tak, jako by to bylo naposledy. Jestli chceme uspět, musíme hrát s větší touhou,“ prohlásil kapitán Lightning Steven Stamkos.

Jeho tým nenavázal na předchozí tři triumfy. „Lze to brát tak, že jsme prohrávali 0:2 na zápasy a vynutili si rozhodující sedmé utkání. Nebo že jsme promarnili příležitost uzavřít sérii. Kdybyste mi řekli, že k postupu postačí uspět dvakrát doma, brali bychom to. Z Washingtonu jsme si odvezli dvě výhry a teď to musíme před vlastními fanoušky zvládnout. Jestli ne, budeme se stydět,“ řekl kouč Jon Cooper.

Capitals se v sedmých zápasech příliš nedaří, z 15 případů zvítězili jen čtyřikrát. Lightning se pyšní bilancí pěti výher a dvou porážek.