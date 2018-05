NHL: Hokejisté Vegas porazili Winnipeg a ujali se vedení v sérii

LAS VEGAS Hokejisté Vegas porazili ve třetím finále Západní konference NHL Winnipeg 4:2 a ujali se vedení v sérii 2:1 na zápasy. Výrazně jim k tomu pomohl brankář Marc-André Fleury, který pochytal 33 střel a získal cenu pro největší hvězdu zápasu. V dresu Golden Knights se dvakrát prosadil Jonathan Marchessault, za Jets dvakrát skóroval Mark Scheifele. Kanadský tým poprvé v letošním play off prohrál dvě utkání za sebou.

Vegas stačilo ke vstřelení první branky 35 vteřin. Obránce Brayden McNabb vyslal naslepo přihrávku do útočného pásma a k puku se nejrychleji dostal Marchessault, jenž přebruslil beka Jacoba Troubu a bekhendem vyzrál na gólmana Connora Hellebuycka.

„Začali jsme rychle a to hrálo velkou roli. Cítili jsme, že se zápas vyvíjí v náš prospěch, k tomu jsme dostali diváky do varu. Hala bouřila celý večer, zápas je pak daleko zábavnější“ řekl domácí bek Shea Theodore.

Hosté se prosadili v 26. minutě. Nejlepší střelec vyřazovacích bojů Mark Scheifele tečoval na brankové čáře střílenou přihrávku kapitána Blakea Wheelera z rohu mantinelu a Fleury si nepohlídal prostor u tyče. Kanadský centr dal třináctý gól v play off.

Finále Západní konference play off NHL 3. zápas: Vegas - Winnipeg 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Branky: 1. a 60. Marchessault, 26. Neal, 29. Tuch - 26. a 41. Scheifele. Střely na branku: 30:35. Diváci: 18.477. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Marchessault, 3. Neal (všichni Vegas). Stav série 2:1



Golden Knights si už za 12 sekund vzali vedení zpět po Hellebuyckově chybě. Gólman Jets si vyjel za branku pro vyhozený kotouč, ale nahrál přesně na hůl Erika Hauly, jenž před brankou našel volného Jamese Neala. „Haula sklepl puk ze vzduchu. Ani nevím, jestli se vůbec díval. Možná do něj jen tak máchnul, ale udělal to dobře. Chybu napravím. Moc zbytečných gólů jsem letos nedostal, takže to hodíme za hlavu,“ uvedl Hellebuyck.

Vítězná trefa se zrodila v 29. minutě. Neal si podél mantinelu sjel až do pravého kruhu, přízemní střelou Hellebuycka nepřekonal, ale puk se k němu vrátil, objel s ním branku a nabil Alexi Tuchovi na úspěšnou střelu z první.

Winnipeg snížil 18 vteřin po začátku třetí třetiny. Akce se podobala třetímu gólu Vegas. Kyle Connor zpoza branky našel před Fleurym nikým nehlídaného Scheifeleho. Pětadvacetiletý útočník díky 11. trefě na ledě soupeře vytvořil rekord NHL. Dosud nejvíce branek ve venkovních utkáních v jednom play off nasázeli Joe Mullen za Calgary v roce 1989 a Sidney Crosby za Pittsburgh před devíti lety.

Scheifelemu chybí už jen pět gólů k vyrovnání střeleckého rekordu ve vyřazovací části - Reggie Leach z Philadelphie a Jari Kurri z Edmontonu nastříleli v roce 1976, respektive 1985 po 19 brankách. Na rozdíl čtyř tref se jim Scheifele mohl přiblížit v 51. minutě, kdy měl na hokejce vyrovnání a hattrick zároveň. Jeho střelu bez přípravy ale Fleury zastavil betonem a následnou dorážku skokem.

„Podobné věci předvádí celé play off, celý život. Byl to úžasný zákrok, klíčový moment utkání. Zachránil jím zápas,“ pěl slova chvály na Fleuryho adresu Neal. „Deset minut nás neustále tlačili a Fleury se musel vytasit s několika skvělými zákroky,“ uvedl trenér Gerard Gallant. „Šílené, co předvedl. Viděl jsem opakovaný záznam. Nechápu to. Zvlášť pro obránce je důležité vědět, že máte v brance někoho, kdo vás vytáhne z bryndy, když něco pokazíte,“ řekl obránce Luca Sbisa.

Definitivní podobu výsledku stanovil Marchessault trefou do prázdné branky při power play Jets. Sedmadvacetiletý útočník navázal na dva zásahy z předchozího duelu, jimiž přispěl k výhře 3:1. Za Vegas opět nastoupil český útočník Tomáš Nosek.

„Ve třetí třetině jsme nemohli hrát lépe. Vytvářeli jsme si před Fleurym prvotřídní šance. Někdy je potřeba smeknout kloboukem. Dneska jsme zkrátka neměli vyhrát,“ prohlásil Wheeler. „Hrají výborně, ale ne dokonale. Je těžké dohnat venku dvougólovou ztrátu. Příště musíme začít lépe,“ uvedl americký útočník.