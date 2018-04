NHL: Hertl zajistil postupovou výhru San Jose, Simon asistoval

NEW YORK Český útočník Tomáš Hertl rozhodl v play off NHL o výhře hokejistů San Jose 2:1 nad Anaheimem, která uzavřela sérii prvního kola. Sharks zvítězili hladce 4:0 na zápasy a postoupili, jejich dalším protivníkem bude nováček Vegas. Mečbol si vypracovaly Pittsburgh, Tampa Bay a Nashville. Všechny tři týmy vedou 3:1 na zápasy.

Hertl skóroval v sérii potřetí, v 50. minutě tečoval před brankou střelu od modré čáry. Český útočník tím srazil na kolena aktivní Ducks, kteří se z pracně vybojovaného vyrovnání radovali jen chvilku a na větší odpor se už nevzmohli. „Pokaždé, když rychle skórujete po gólu soupeře, tak se nálada na obou střídačkách obrátí. Je to srazí, nám to vrátilo energii,“ uvedl útočník San Jose Logan Couture.

Hertla za důležitý gól ocenili titulem druhá hvězda zápasu, lepší byl pouze gólman Martin Jones, který si připsal třicet zákroků a několikrát obral hosty o gól. Stálo při něm i štěstí. Ducks na přelomu druhé a třetí třetiny dvakrát skórovali, ale ani jedna branka neplatila. V prvním případě ji dali po vypršení třetiny, podruhé byla odvolána kvůli ofsajdu.



„Odehráli jsme nejlepší zápas a stejně to nestačilo. Je to frustrující,“ prohlásil Corey Perry. „Šli jsme do nich tvrdě. Stačilo málo, aby se zápas vyvíjel jinak. Ale jejich gólman chytal absolutně skvěle a bylo velmi složité ho překonat,“ doplnil kapitán týmu Ryan Getzlaf. Gólman Jones pustil v celé sérii jen čtyři branky, naopak San Jose jich dalo 16 a podruhé v klubové historii vyhrálo 4:0 na zápasy.

V dresu poražených skončila v NHL sezona Ondřeji Kašemu, který v play off nebodoval, ale v základní části se řadil k lídrům. Je pravděpodobné, že jej osloví vedení reprezentačního týmu, ve kterém bojuje o místo na mistrovství světa i jeho mladší bratr David.

Dominik Simon nastoupil při premiéře v play off po boku Sidneyho Crosbyho a přispěl asistencí k výhře Pittsburghu 5:0 na ledě Philadelphie. Obhájce titulu vyhnal v 29. minutě po třetím gólu z branky Briana Elliotta, ale Michal Neuvirth brzy inkasoval po nečekaném manévru Crosbyho.



Simon nahodil puk od červené čáry na zadní mantinel, kde ho získal lídr Penguins a rychlým obratem našel místo u levé tyče. Překvapený český gólman, který v utkání kryl 11 střel, se v té chvíli díval na opačnou stranu. „Byl jsem na správném místě, puk mi sedl přímo na hokejku, tak jsem to zkusil,“ vysvětlil kapitán Pittsburghu.

Crosby touto akcí přeskočil v čele klubového bodování play off vlastníka Pittsburghu Maria Lemieuxe. Kanadský útočník má na kontě 173 bodů (62+111).



„Spousta jeho rekordů je nedotknutelná. Tento jsem překonal díky tomu, že jsem odehrál mnohem víc utkání v play off,“ odvětil Crosby, který má v play off odehráno 152 zápasů. Lemiuex jich stihl 107. Crosby zároveň vede i produktivitu letošní vyřazovací části s pěti góly a čtyřmi asistencemi. David Pastrňák a Nikita Kučerov mají opačnou bilanci.

Philadelphia si přivezla z Pittsburghu nadějný stav 1:1, ale oba domácí zápasy prohrála s celkovým skóre 1:10. Jejich fanoušci si v průběhu utkání žádali hlavu trenéra a pokřikovali: „Vyhoďte Hakstola“. Flyers také postrádali Seana Couturiera. Jejich nejproduktivnější hráč v sérii se zranil na tréninku při střetu s Radkem Gudasem.

„Bojujeme, ale nestačí to. Potřebujeme získat zpět sebevědomí,“ řekl kapitán Philadelphie Claude Giroux. „Už jsme u nich ale vyhráli. Musíme zaujmout stejný postoj jako ve druhém utkání série,“ doplnil Neuvirth. Naopak na druhé straně chytá spolehlivě Matt Murray, který si v sérii připsal dvě nuly. Na druhou potřeboval 26 zákroků.

Kučerov byl hlavní postavou Tampy Bay při výhře 3:1 na ledě New Jersey. Ruský útočník vstřelil dva góly a na třetí přihrál. Navíc Kučerov ukázal, že umí i přitvrdit, a v závěru první třetiny za stavu 2:1 ostře dohrál Samiho Vatanena. Otřesený obránce New Jersey poté zamířil do šatny a do utkání se už nevrátil.

„Obvykle mezi hráči tancuje. Nemohl jsem tomu uvěřit, že to byl on. Ale je velmi soutěživý a moc chce vyhrávat,“ řekl J.T. Miller o spoluhráči z formace Kučerovovi. „Měli jsme minule hodně vyloučených a naštvalo mě, že jsme prohráli. Nechtěl jsem, aby se to opakovalo,“ vysvětlil Kučerov. Důležitým strůjcem výhry byl i gólman Andrej Vasilevskij. Chytil tři sólové úniky, jeden za stavu 0:1.



Nashville vybojoval výhru v Coloradu 3:2. Predators vedli po dvou třetinách 3:0 i díky dalšímu úchvatnému gólu Filipa Forsberga. Švédský útočník zavezl puk z vlastního pásma do útočného, obtočil se kolem obránce i gólmana a zasunul puk do prázdné branky. Vítěz základní části ale hazardoval s náskokem a v závěrečném náporu domácích ho zachránila tyč.