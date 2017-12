NHL: Hanzal druhou brankou v sezoně nezabránil prohře Dallasu

NEW YORK Hokejový útočník Martin Hanzal druhým gólem v sezoně nezabránil porážce Dallasu 2:5 v New Jersey. Za domácí se na výhře asistencí podílel Pavel Zacha. Také forvard Martin Frk přihrávkou dopomohl k vítězství Detroitu 3:1 nad Torontem.

Slovák Marián Gáborík nastoupil do 1000. zápasu v základní části NHL, gólem a asistencí však nezabránil prohře Los Angeles Kings 2:4 nad New York Rangers. Centr Jack Eichel z Buffala vstřelil první hattrick v kariéře, k němuž přidal nahrávku, Sabres i přesto prohráli s Carolinou 4:5 v prodloužení.



Třicetiletý Hanzal čekal na gól od 10. října. Do sestavy Stars se kvůli zranění podkolenní šlachy vrátil v předchozím duelu proti New York Islanders po sedmizápasové absenci. Rodák z Písku na ledě Devils zařídil v 7. minutě v početní výhodě vyrovnání, když za záda Coreyho Schneidera dorazil střelu Tylera Seguina, kterou do branky usměrnil kapitán New Jersey Andy Greene. K výhře Devils přispěl dvěma brankami a jednou nahrávkou střední útočník Brian Boyle. U první trefy dvaatřicetiletého Američana, jež byla jeho 100. v kariéře, asistoval Zacha.