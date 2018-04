NHL: Guentzel se blýskl čtyřmi góly a vystřílel Pittsburghu postup

NEW YORK/PRAHA Hokejisté Pittsburghu zvítězili i díky čtyřem gólům Jakea Guentzela v Philadelphii 8:5 a postoupili do druhého kola play off NHL. Český gólman Michal Neuvirth inkasoval sedm branek z 27 střel a Jakub Voráček nebodoval. Obhájce Stanleyova poháru vyhrál sérii 4:2 na zápasy. Šest utkání potřeboval k postupu i Nashville, který uspěl v Coloradu 5:0 a vyřadil ho ze hry.

Philadelphia vzdorovala a v utkání vedla 4:2, ale po snížení Patrika Hörnqvista přišly velké chvíle Guentzela. Americký útočník posunul Pittsburgh čtyřmi zásahy v rozmezí 40. až 53. minuty do vedení 7:4 a stal se třetím hráčem v historii soutěže, který vstřelil v play off čtyři góly za sebou. V klubové historii Penguins nasázeli ve vyřazovací části čtyři góly pouze Mario Lemieux a Kevin Stevens.

„Cítíte vzrušení, trochu pracují nervy. To jsou přesně zápasy, které chcete hrát. Sníte o nich od mala a teď je to tady. Je to úžasné,“ rozplýval se Guentzel. „Dokáže ze sebe vydat to nejlepší, když jde o hodně,“ řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan na adresu svého svěřence, jehož pětibodový večer vynesl do čela produktivity play off. O první místo se dělí se spoluhráčem Sidneym Crosbym. Oba mají shodnou bilanci 6+7 a v neděli přeskočili Davida Pastrňáka (4+7).

V Guentzelově stínu zůstal Sean Couturier, který byl u všech gólů Philadelphie a v 58. minutě při power play završil hattrick. Kanadský útočník minule rozhodl o prodloužení sezony Flyers a v obou zápasech podal skvělý výkon, přestože měl po srážce v tréninku s Radkem Gudasem natržené vazy v pravém koleni. „Rozhodnutí bylo na mně. Zlepšovalo se to, ale nebylo to ideální. Nemohl jsem se moc hýbat, snažil jsem proto hrát dobře pozičně,“ uvedl Couturier.

Pittsburgh se střetne s týmem Washington - Columbus

Neuvirth kryl v předchozím utkání 30 z 32 střel, ale tentokrát nestačil hasit hrubé chyby v obraně a za žádný gól nemohl. Crosby českého brankáře překonal z dorážky, Guentzel se prosadil tečí, další dva góly přidal z přečíslení dva na jednoho, zblízka bez problémů skórovali i Carl Hagelin a Hörnqvist. Postup zpečetili hosté trefou do prázdné branky.

„Vypadalo to, že máme zápas pod kontrolou, pak jsme dostali dva rychlé góly a vůbec nevím, co se to s námi stalo,“ komentoval obrat Pittsburghu kapitán Philadelphie Claude Giroux, který dal v sérii jen jednu branku. Týmu chyběly i body Voráčka, který si v šesti utkáních připsal tři asistence. Pittsburgh se v semifinále Východní konference střetne s vítězem série Washington - Columbus.

Nashville v minulém zápase doma sérii s Coloradem neuzavřel, ale v Denveru už další drama nepřipustil. Vítěz základní části vstřelil v první třetině dvě branky a v polovině utkání vedl 4:0. Hlavním strůjcem postupové výhry byl Nick Bonino, který si připsal gól a dvě asistence. Brankář Pekka Rinne kryl všech 22 střel. Dalším soupeřem Nashvillu bude Winnipeg.

„Odehráli jsme skvělý zápas, podali jsme skvělý týmový výkon. Všechny čtyři řady zodpovědně bránily, dokonce i za stavu 5:0, a nedali jsme jim moc šancí. Ale celkově na mě zapůsobilo, jak Colorado hrálo. Předvádělo moderní hokej, založený na rychlosti,“ uvedl Rinne.

Colorado bylo minulou sezonu se 48 body v soutěži nejhorší, ale v této získalo téměř dvojnásobný počet bodů (95) a jako poslední si zajistilo účast v play off. Podobný vzestup převedl před jedenácti lety Pittsburgh, který od té doby vyhrál třikrát Stanleyův pohár.

„Teď jsme zklamaní, ale víme, že můžeme v této sezoně najít hodně pozitivního. Nikdo nečekal, že bychom se mohli dostat do play off, kurzy na to byly vysoké. Je hezké, že jsme je vyvedli z omylu a že se náš mladý tým tak zlepšil,“ uvedl lídr Avalanche Nathan MacKinnon.