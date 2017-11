NHL: Faksa se blýskl hattrickem během sedmi minut, Jágr je opět zraněný

NEW YORK Hokejový útočník Radek Faksa vstřelil poprvé v NHL hattrick, zařídil Dallasu výhru 3:0 na ledě Vegas a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Třiadvacetiletý centr nasázel všechny branky ve druhé třetině v rozmezí šesti minut a 46 sekund. Po Radimu Vrbatovi z Floridy je druhým českým hráčem této sezony, který dal v jednom utkání tři góly.

Faksa skóroval poprvé v čase 32:55. Obrana Vegas ho nechala osamoceného mezi kruhy a český útočník střelou z první dostal hosty do vedení. Další dvě trefy přidal během osmi sekund v poslední minutě prostřední části. Nejdříve se prosadil důrazem před brankou a pak zakončil souhru celého útoku.

„Jsem šťastný, že jsem dal tři góly, byly důležité. Prožívám to, ale ze všeho nejvíce mě těší, že jsme vyhráli. Potřebovali jsme to. Hráli jsme dobře celých šedesát minut, tak by to mělo být pořád,“ uvedl Faksa, který dal pátý nejrychlejší hattrick v klubové historii.

Před utkáním měl na kontě pět branek, v NHL dosud nevstřelil v zápase více než jeden gól. „Snažím se bojovat, dobře napadat a chodit před bránu. To je moje hra a z toho vyplývají šance,“ dodal.

VÝSLEDKY NHL Buffalo - Tampa Bay 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 17. Sergačev (PALÁT), 33. Girardi. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.569. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Sergačev, 3. Hedman (všichni Tampa Bay). NY Islanders - Vancouver 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Branky: 6. Ladd, 17. De Haan, 18. Eberle, 24. A. Lee, 54. Tavares - 7. Vanek, 27. Horvat. Střely na branku: 36:25. Diváci: 11.194. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. A. Lee, 3. Ladd (všichni NY Islanders). NY Rangers - Florida 4:5 (0:3, 3:1, 1:1)

Branky: 32. a 54. Kreider, 25. J.T. Miller, 30. Bučněvič - 6. Barkov, 10. J. McGinn, 17. Haley, 29. Huberdeau, 59. Malgin. Střely na branku: 37:27. ONDŘEJ PAVELEC odchytal za NY Rangers 42:22 minuty, inkasoval dvě branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 90,48 procenta. Diváci: 17.376. Hvězdy zápasu: 1. Malgin (Florida), 2. Kreider (NY Rangers),3. Huberdeau (Florida). Philadelphia - San Jose 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Branky: 1. Giroux (VORÁČEK) - 11. Tierney, 19. J. Thornton, 37. Vlasic. Střely na branku: 23:34. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 57:14 minuty, inkasoval tři góly z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,18 procenta. Diváci: 18.935. Hvězdy zápasu: 1. J. Thornton, 2. Couture, 3. Vlasic (všichni San Jose). Columbus - Carolina 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 2. J. Anderson, 24. Werenski, rozhodující sam. nájezd Atkinson - 8. Hanifin, 51. B. McGinn. Střely na branku: 38:31. Diváci: 13.947. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Panarin, 3. Korpisalo (všichni Columbus). Detroit - Los Angeles 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky: 15. M. Green - 40. a 53. Kopitar, 38. D. Brown, 41. Kempe. Střely na branku: 24:36. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Quick, 3. D. Brown (všichni Los Angeles). Nashville - Chicago 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 4. F. Forsberg, 24. Watson, 43. Josi - 6. Wingels, 50. Bouma (RUTTA). Střely na branku: 31:39. Diváci: 17.187. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Rinne, 3. Josi (všichni Nashville). Calgary - Toronto 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 46. Michael Stone - 19. POLÁK, 33. Zajcev, 42. Kadri, 60. Komarov. Střely na branku: 20:30. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Zajcev, 2. Andersen (oba Toronto), 3. M. Smith (Calgary). Edmonton - Arizona 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 17. Kassian, 55. Benning, 65. Nugent-Hopkins - 7. Fischer, 40. Ekman-Larsson. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Wedgewood (Arizona), 3. Nugent-Hopkins (Edmonton). Vegas - Dallas 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Branky: 33., 40. a 40. FAKSA. Střely na branku: 34:30. Diváci: 17.579. Hvězdy zápasu: 1. FAKSA, 2. Bishop (oba Dallas), 3. Tuch (Vegas).

Trenér Dallasu Ken Hitchcock byl po utkání nadšený z toho, jak Faksova řada zvládá minisouboje s elitními formacemi soupeře. „Před dvěma dny jsme je zkusili nasazovat proti nejlepším hráčům, abychom na ně přenesli větší zodpovědnost. Vzali to a řekl bych, že na tom vydělal celý tým. Můžeme v tom pokračovat,“ dodal zkušený kouč. Výborný výkon podal i brankář Ben Bishop, který zneškodnil 34 střel.

Obránce Roman Polák nasměroval první trefou v sezoně Toronto k výhře 4:1 na ledě Calgary, za které kvůli zdravotním potížím v dolní části těla nenastoupil Jaromír Jágr. V tomto ročníku vynechal Jágr už šest utkání, kdy ho trápila třísla. Klub zranění českého hráče nespecifikoval, ale jeho absence by měla trvat jen pár dní.

Brankář David Rittich, jenž vychytal v minulém utkání Flames vítězství, zůstal na střídačce. Polák měl při gólu velké štěstí. Vypálil od modré čáry a střelu mířící vedle srazil do sítě domácí obránce Travis Hamonic.

„Měl jsem štěstí. Navíc jsem při tom zlomil hokejku, a proto se puk v letu vrtěl,“ řekl Polák, jenž si štěstí po těžkém období zaslouží. V dubnu si zlomil v play off nohu, v přípravném kempu si vydřel v Torontu smlouvu, ale v listopadu deset utkání v řadě nehrál, protože se nevešel do sestavy. „Nejdůležitější je, abych to nepřeháněl. Prostě se snažím dělat svou práci a hrát, jak nejlépe umím,“ dodal.

Hokejisté Philadelphie podlehli doma San Jose 1:3 a utrpěli devátou porážku v řadě. Flyers sice vstřelili už po 48 sekundách první gól, když Jakub Voráček uvolnil křížným pasem skórujícího Claudea Girouxe, ještě v první třetině ale překonali brankáře Michala Neuvirtha Chris Tierney a Joe Thornton. V prostřední části se trefil od modré čáry Marc-Edouard Vlasic. Diváci pak dali hlasitě najevo, že si přejí odchod trenéra Davea Hakstola.

„Mohou si křičet, co chtějí. My držíme při sobě a stojíme za trenérem. Jsme na jedné lodi, není to jeho chyba. Můžeme za to všichni. Dostat se z toho můžeme jen poctivou prací,“ řekl kapitán Philadelphie Claude Giroux.

Flyers během série pětkrát prohráli v prodloužení nebo nájezdech a herní projev i podle jejich generálního manažera Rona Hextalla není špatný.

Teprve podruhé za poslední měsíc se postavil do branky New York Rangers Ondřej Pavelec a v obou případech střídal Henrika Lundqvista.

Proti Floridě zasáhl do hry v závěru první třetiny za stavu 0:3, porážku ale už neodvrátil. I když se Rangers podařilo vyrovnat na 4:4, Denis Malgin rozhodl v předposlední minutě.

„Jsme zklamaní, protože jsme je přehrávali a tvrdě jsme dřeli, abychom se vrátili do zápasu. Mrzí mě, že jsem nedokázal vytáhnout jeden zákrok navíc,“ prohlásil Pavelec, který za žádnou inkasovanou branku nemohl a kryl 19 z 21 střel.