NHL: Detroit porazil Buffalo 3:1. Frk opět absentoval

NEW YORK Hokejisté Detroit Red Wings navázali na výhru nad Calgary 8:2 a porazili Buffalo 3:1. Doma bodovali počtvrté za sebou. Kvůli potížím s třísly nehrál podruhé v řadě útočník Martin Frk. Brankář Petr Mrázek sledoval vítězství pouze ze střídačky. Do hry nezasáhl ani gólman Ondřej Pavelec, jehož New York Rangers podlehli Columbusu 0:2.

Detroit zahájil listopad sérií čtyř utkání na kluzištích soupeřů, z nichž si odvezl dvě vítězství a stejný počet proher. Proti Sabres nastoupil potřetí v řadě před vlastními fanoušky.



Skóre zápasu otevřel až ve 40. minutě útočník Luke Glendening. Buffalo dokázalo na jeho trefu díky Ryanu O’Reillymu v 46. minutě odpovědět, ale o necelé tři minuty později přiklonil vítězství na stranu Red Wings slovenský forvard Tomáš Tatar. Pojistku přidal v 56. minutě Dylan Larkin.

Columbusu ke třetí výhře za sebou znovu stačili pouze dvě branky, stejně jako proti Detroitu a Montrealu (2:1 po nájezdech, respektive prodloužení). Rozhodující gól večera vstřelil v 34. minutě dvacetiletý obránce Zach Werenski, který zaznamenal šestou branku v sezoně a dočkal se ocenění druhé hvězdy zápasu. Definitivní podobu dal skóre v 48. minutě z přesilové hry ruský útočník Artěmij Panarin.