Nezvyklá motivace. Otec slíbil za finále české oštěpařce, že si vezme po 25 letech její matku

PRAHA Před šampionátem dal své dceři slib: Když projdeš z kvalifikace do finále, vezmu si po pětadvaceti letech konečně tvou maminku. Teď ho musí otec oštěpařky Ireny Šedivé splnit. Česká atletka totiž na evropském šampionátu v Berlíně prošla do závěrečných bojů z jedenáctého místa. A rodičům tak zařídila veselku.

Přišla do novinářské mixzóny, na tváři jí hrál spokojený úsměv a v ruce držela čokoládu.



„Od tatínka, za odměnu,“ hlásila.

Na tu hlavní odměnu za postup do finále přitom skoro zapomněla.

„Tou otázkou jste mi to připomněli. Tatínek totiž slíbil, že když postoupím do finále, po pětadvaceti letech si konečně vezme maminku.

Takže čokoláda je jenom předvoj a doufám, že to klapne. Bylo mu na tribuně horko z toho počasí, ale teď už vím, z čeho ještě,“ smála se.

Šedivá do finálového závodu prošla poprvé na velké akci.

Při prvním kvalifikačním pokusu se jí přitom třásla kolena.

„Byla jsem strašně nervózní. Už když jsem běžela, cítila jsem, jak se mi ta kolena klepou. Při tom druhém pokusu se mi klepaly trochu míň,“ povídala.

Hned to bylo vidět.

Poslala oštěp do vzdálenosti 59,34 metru. To sice nestačilo na kvalifikační limit, na jedenácté postupové místo už však ano.

„Jsem strašně šťastná, že to vyšlo. Přitom jsem vůbec nečekala, že to v tom druhém hodu poletí. Technicky to byl hodně špatně provedený pokus. Ale jsem ráda, že to klaplo,“ těšilo atletku, která se dřív věnovala přespolním běhům.

Nevadila jí ani komorní atmosféra, která na stadionu během kvalifikace panovala.



„Až tak komorní to nebylo. Když lidi začali tleskat a pustila se muzika, byla to docela hezká atmosféra. A já tady navíc měla rodinu, takže i kdyby byl stadion prázdný, kvůli nim to za to stálo,“ říká.

Půjde o její první finále mezi elitními oštěpařkami Evropy.

A i v něm na ni bude dohlížet rodina.

„Lístky mají. Vždycky je totiž kupujeme, kdyby náhodou. Rodiče pak koukají na ostatní závodnice. Jsem ráda, že se budou poprvé koukat na mě,“ těší členku Dukly Praha.

Svěřenkyně legendárního Jana Železného se ve finále potká s krajankou Nikolou Ogrodníkovou. Cílem bude hlavně předvést technicky povedený pokus.

„Chci konečně udělat to, na čem jsme celý rok pracovali a uvidíme, jestli to někam poletí. Když budu jedenáctá, bude to životní úspěch. A když mi to uletí na osobák, bude to taky skvělé,“ dodává.

V pátek ve 20.25 tu šanci dostane. A znovu před svými rodiči, kterým zařídila svatbu.