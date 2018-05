Nezastavitelná Kvitová. Smetla také krajanku Siniakovou a je v semifinále

Praha Tenistka Petra Kvitová postoupila do semifinále pražského antukového turnaje WTA. V úvodním čtvrtfinále J&T Banka Prague Open si druhá nasazená poradila s krajankou Kateřinou Siniakovou dvakrát 6:3.

Příští soupeřkou Kvitové bude turnajová šestka Čang Šuaj z Číny, s níž má bilanci 2:2 a loni s ní v New Havenu nečekaně hladce prohrála.



„Byl to těžký zápas. Káťa doma hraje výborně, je to bojovnice a ukázala to i tentokrát. Byl to ostrý zápas a jsem spokojená, jak jsem to zvládla,“ řekla Kvitová, jež na antuce získala na okruhu WTA titul dvakrát a vždy v Madridu.



Světová desítka na úvod prohrála servis, i když vedla 40:15, ale hned si vzala brejk zpátky. „To mě uklidnilo,“ řekla Kvitová. V sedmé hře ustála nepříjemnou situaci 0:30, a pak udeřila. Vzala soupeřce servis na 5:3 a set získala.

Češka Kateřina Siniaková ve čtvrtfinálovém utkání Prague Open proti krajance Petře Kvitové.

Další podání Siniakové prolomila Kvitové hned v úvodu druhé sady a už měla vývoj pod kontrolou. Za stavu 5:2 sice nedokázala zápas dopodávat do vítězného konce, ale v zápětí při servisu Siniakové proměnila prohozem první mečbol.



„Je tam pár maličkostí, které se dají vystříbřit, ale teď si užiju výhru a soustředím se na semifinále,“ uvedla Kvitová po duelu trvajícím 70 minut.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 000 dolarů) Dvouhra - čtvrtfinále: KVITOVÁ (2-ČR) - SINIAKOVÁ (8-ČR) 6:3, 6:3, Čang Šuaj (6-Čína) - Paoliniová (It.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - semifinále: PESCHKEOVÁ, Melicharová (3-ČR/USA) - SESTINI HLAVÁČKOVÁ, VORÁČOVÁ (1-ČR) 6:4, 6:0, Buzarnescuová, Marozavaová (Rum./Běl.)- ŠTEFKOVÁ, STRÝCOVÁ (ČR) bez boje.

„Nemůžu být spokojená, hodně věcí musím zlepšovat. Když proti takové hráčce už dostanu šanci, je třeba ji využít,“ řekla Siniaková poté, co vypadla stejně jako loni ve čtvrtfinále. „Mám dvě výhry v zádech, toho si vážím, protože jsme neměla dobrou americkou šňůru. Turnaj beru pozitivně a dobrý byl i zápas s Péťou,“ dodala.



Do semifinále zkusí projít také loňská finalistka Kristýna Plíšková. Čeká ji utkání se sedmou nasazenou Mihaelou Buzarnescuovou z Rumunska.

Peschkeová bude v Praze obhajovat titul ve čtyřhře

Květa Peschkeová bude na turnaji WTA v Praze obhajovat titul ve čtyřhře. Společně s Američankou Nicole Melicharovou vyřadily v semifinále první nasazený český pár Andrea Sestini Hlaváčková a Renata Voráčová 6:4, 6:0.

O titul se utkají s Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou a Lidzijí Marozavovou z Běloruska, které se do finále dostaly bez boje po odstoupení zraněné Barbory Strýcové.



Strýcová, která ve Stromovce hrála v páru s Barborou Štefkovou, se z deblové soutěže odhlásila ve středu večer kvůli bolesti v levé achilovce. Ve dvouhře vypadla jako pátá nasazená hned v prvním kole.

Peschkeová loni triumfovala s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou a letos dvaačtyřicetiletá tenistka vytvořila dvojici s Američankou českého původu Melicharovou. Dvojici Hlaváčková, Voráčová vyřadily za hodinu hry.

Čtyřhra na antuce ve Stromovce tak může mít od vzniku turnaje WTA i počtvrté domácí vítězky. Před Peschkeovou s Grönefeldovou uspěly Hlaváčková s Margaritou Gasparjanovou z Ruska a v roce 2015 Kateřina Siniaková se Švýcarkou Belindou Bencicovou.