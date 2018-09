Newyorský hřbitov hvězd pohltil i Kvitovou, letos vyhrála na grandslamu jen čtyři zápasy

New York (Od našeho zpravodaje) Dámy a pánové, kdo chce spatřit senzaci, nechť ráčí vstoupit do naší nové arény! Možná by i jazzový mág Louis „Satchmo“ Armstrong, po němž je čerstvě otevřený stadion na US Open nazván, žasl nad nečekanými výsledky, jež se rodí na modrém dně kotle pro čtrnáct tisíc diváků.

Po Rumunce Halepové (1. na světě) na něm v prvním týdnu posledního grandslamu roku smutně mávaly publiku Dánka Wozniacká (2.), Němka Kerberová (4.), Češka Kvitová (5.), Španělka Muguruzaová (12.) či Nizozemka Bertensová (13.).



Dvorec, nad nímž se po jeho delších stranách k nebi tyčí vysoké tribuny a který Kvitová popsala slovy „krásný“ a „útulný“, záhy získal věhlas coby pohřebiště šampionek.

„Já ale v našich porážkách souvislost s kurtem nevidím,“ pravila Petra Kvitová poté, co v sobotu podlehla svaly oplývající a vervou sršící Bělorusce Sabalenkové 5:7, 1:6.

Skončila tak nejbídnější z jejích posledních devíti grandslamových sezon.

Na stejném místě se naopak ještě víc rozhořela láska Karolíny Plíškové k betonové džungli uprostřed Flushing Meadows.

V pátek na Armstrong Stadium umravnila odbojnou Američanku Keninovou 6:4, 7:6, v neděli zdolala Australanku Bartyovou 6:4, 6:4, takže v nástrahami přeplněném pavouku pokročila do čtvrtfinále.

V milovaném New Yorku letos nepustila ani set. Potvrzuje, že se jí tu vrací donedávna pohřešovaná radost z tenisu.

„Po mečbolu se mi ulevilo, naštěstí jsem ani jednou neztratila podání, i když jsem odvracela spoustu (osm) brejkbolů,“ sypala ze sebe jako obvykle šílenou rychlostí.

V úterý ji čeká velká zkouška, střetne se s šestinásobnou vítězkou US Open Serenou Williamsovou.

Kromě Plíškové zůstala v singlové soutěži ještě devatenáctiletá Markéta Vondroušová, která na Armstrongově kurtu zaskočila Bertensovou a v pondělním osmifinále narazí na Ukrajinku Curenkovou.

Zato Kvitová už o víkendu hodnotila všechny letošní grandslamy. Zmáhaná trémou v Melbourne a Londýně ztroskotala v prvním kole, v Paříži a New Yorku ve třetím.

Nastřádala chabé čtyři výhry proti sokyním z nejnižších pater Top 100 (Cepedová, Arruabarrenaová, Wickmayerová a Wang Ja-fan).

Počet jejích výher na nejsledovanějších akcích od roku 2014 klesá. 11 - 7 - 6 - 4.

Když předevčírem na tiskovce padla zmínka o uzavření letošního čtyřdílného seriálu, Kvitová s mnohoznačným úsměvem zatleskala. „Mísí se ve mně různé pocity,“ řekla.

„Chvíli jsem smutná, chvíli naštvaná, chvíli v pohodě. Záleží na tom, jaká vlna právě přijde.“

Zatímco na menších podnicích v sezoně exceluje s úspěšností 91 % a bilancí 42–8, na grandslamech se dostala jen na 50 procent (4-4).

Pravda, víkendová porážka s rozparáděnou Sabalenkovou znalce vyloženě nešokovala.

Dvacetiletá dívka s tygří hlavou vytetovanou na předloktí snáší brutální tréninkové dávky a sviští vzhůru jako rachejtle z ohňostroje. „Fakt válí, ale já s ní prohrát nechtěla,“ podotkla Kvitová po nepodařené noční show.

Ne, nechtěla. Ale působila jaksi vláčně: „Tělo je trošku v rozkladu. Potřebuju si odpočinout. Při podání jsem se tu necítila moc dobře.“

„Petřin pohybový aparát stávkuje, při druhém servisu se nemůže pořádně prohnout, z čehož pramenilo hodně dvojchyb,“ dodal kouč Jiří Vaněk. „A nejvíc jí proti Sabalenkové chyběla víra v sebe samu.“

Její grandslamová mizerie vyniká taky ve srovnání s krajankami. 1. Karolína Plíšková 13 vyhraných mačů, 2. Strýcová 10, 3. Siniaková 7, 4. Šafářová 6, 5. Kvitová a Vondroušová 4, 7. Allertová 3, 8. Muchová 2.

Existuje však ještě jeden úhel pohledu. „Kdyby mi v lednu někdo nabídl, že teď budu mít 46 vítězství a pět titulů, brala bych to, i kdybych měla vyletět na všech grandslamech v prvním kole,“ pravila další z obětí Armstrong Stadium.