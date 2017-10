New York Rangers zdolali Montreal, připsali si tak první výhru v sezoně

New York Hokejisté New York Rangers porazili v jediném nedělním utkání NHL Montreal 2:0 a připsali si první výhru v sezoně. Oproti původním plánům nastoupil do branky Jezdců místo Ondřeje Pavelce zkušený Henrik Lundqvist, jenž pochytal všech 34 střel a dosáhl na 62. nulu v kariéře v NHL.

Z českých hokejistů zasáhl do utkání pouze Tomáš Plekanec v dresu hostujícího Montrealu. Další útočník Canadiens Aleš Hemský zůstal jen na tribuně. V sestavě Rangers poprvé v sezoně chyběl osmnáctiletý talent Filip Chytil.



New York Rangers - Montreal New York Rangers - Montreal 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 18. Skjei, 50. Zibanejad

Střely na branku: 25:34.

Diváci: 18.006

Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist, 2. Zibanejad, 3. Bučněvič (všichni Rangers).

Ačkoliv se před zápasem objevily zprávy, že se v brankovišti Rangers představí Pavelec, trenér Alain Vigneault se nakonec rozhodl pro švédského gólmana, jenž v minulém zápase v Torontu inkasoval v první třetině pět branek. Pavelec sobotní duel při porážce 5:8 dochytal a inkasoval třikrát.

Lundqvist si dokonale vylepšil pošramocenou reputaci a díky 62. čistému kontu se v historických tabulkách posunul na 16. místo před Waltera „Turka“ Brodu. Navíc se pětatřicetiletý gólman dočkal ocenění pro první hvězdu večera.

„Nejdůležitější je nechat věci plynout, hodit sobotní zápasu za hlavu. Vím, že umím chytat a že s naší správnou hrou zvítězíme. Musíte tomu věřit,“ řekl Lundqvist.

Podle majitele Vezinovy trofeje pro nejlepšého gólmana ligy z roku 2012 předvedli Jezdci svou hru, na rozdíl od prvních dvou zápasů v ročníku. „Měli jsme věci více pod kontrolou a využili jsme naši rychlost, když se nám k tomu naskytla příležitost. Pár zákroků navíc mi stačilo. Nepotřebujete předvést osm nebo devět velkých zákroků. Je skvělé, že jsme doma vyhráli a rychle se vzpamatovali,“ dodal Lundqvist.

Vítěznou trefu si v 18. minutě připsal obránce Brady Skjei, jehož nahození z úhlu si srazil do vlastní branky montrealský obránce Shea Weber. Dva body pro Rangers pojistil v 50. minutě čtvrtým zásahem v sezoně Mika Zibanejad.

Montrealu se dvakrát povedlo dostat puk za Lundqvistova záda, v obou případech ale kvůli porušení pravidel nebyl gól uznán. „Rozhodnutí byla frustrující, ale správná,“ uznal kapitán Canadiens Max Pacioretty. „Zápasy vyhrajete tvořením hry a rozpohybováním brankáře. Měli jsme šance. Musíme zůstat pozitivní a neustále pracovat na naší hře.“