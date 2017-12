Nevzdávám se, na Letné chci ještě chytat, říká nejlepší sparťan silvestrovského derby Bičík

PRAHA Stále aktivní ligový fotbalista pražské Sparty brankář David Bičík byl jedním z pěti nováčků v dresu letenského týmu v Silvestrovském derby internacionálů proti Slavii. Šestatřicetiletý gólman se hned při premiéře na tradiční exhibici v Edenu stal nejlepším hráčem svého celku a pomohl mu k vysoké výhře 9:4. Svůj start v derby bral i jako zpestření před čtvrtečním startem přípravy ve Spartě, v níž ještě zkusí zabojovat o místo mezi tyčemi.

„Užil jsem si to, protože po dlouhé době jsem chytal v bráně. Bylo to fajn. Samozřejmě mě úplně netěší, že už to můžu hrát, že věkově do toho spadám, což není úplně dobré. Ale co se dá dělat,“ řekl novinářům Bičík.



„Někteří si mě trochu dobírali. Slyšel jsem to z vícero stran. Nejenom z fotbalu, ale i od kamarádů a rodiny, že si do mě rejpnuli. Ale na jednu stranu mě to těší, že jsem tu mohl být mezi takovými legendami jako Jirka Novotný,“ dodal Bičík. Z aktivních ligových hráčů se představili ve sparťanském dresu ještě Marek Matějovský a Tomáš Hübschman.

Bičík se slávistou Pavlem Kukou byli vyhlášeni nejlepšími hráči svých týmů. „To jsem nějak neřešil, já si šel zahrát a trošku se zpotit, protože ve čtvrtek začínáme přípravu. Jsem rád, že jsme vyhráli a trošku zmírnili špatnou bilanci, kterou Sparta v tomhle derby proti Slavii má,“ připomněl Bičík, že Letenští vyhráli teprve posedmé z 32 ročníků.

Bičík: Sparta na jaře? Musí dojít k zúžení kádru

Na podzim byl sparťanskou brankářskou dvojkou za Slovákem Martinem Dúbravkou a odchytal jen jeden ligový zápas v říjnu s Ostravou. V srpnu se po odchodu Tomáš Koubka do Rennes rozhodl na Letné zůstat, i když o něj údajně tehdy usiloval Liberec. Ve Spartě má Bičík smlouvu do léta.

„Moje pozice byla víceméně daná, skončil jsem jako dvojka, ale já nic vzdávat nebudu. Kdyby šel gólman do sezony s tím, že je jasná dvojka a odsedí si to na zadku, není to dobře,“ uvedl Bičík.

„Chci udělat celou přípravu jako v létě, bez zranění, bez nemocí. A co bude, to záleží na trenérech. Abych šel do přípravy, že nechci chytat, to je kravina. Hráč musí mít nějakou motivaci, jinak nemá zvlášť ve Spartě co dělat,“ dodal bývalý gólman Liberce, Plzně, Kladna, Slovanu Bratislava, který působil i v Turecku.

Věří, že Sparta na jaře vylepší nepovedený podzim, po němž je v lize až pátá. „Jak jsme se prezentovali, to nebylo hodno Sparty. Musíme jít do přípravy s tím, že se to musí hodně rychle změnit a všichni pro to odshora dolů musejí udělat maximum. Musíme na vlítnout 4. ledna, zlomit to k lepšímu a dotáhnout to aspoň na druhé místo,“ uvedl Bičík.

Spartu v zimě čeká redukce kádru. Nejistá je například budoucnost kapitána Davida Lafaty. „K nějakému zúžení asi musí dojít, v tomhle počtu tam fungovat nemůžeme. Ale kdo odejde a přijde, to ovlivnit nemůžu. Když by měl odejít třeba Lafi, tak by mě to samozřejmě mrzelo. Je to můj vrstevník, známe se odmalička. Ale tohle neovlivníte. Stejně jako vám vymění kolegu v práci, tak nám vymění spoluhráče,“ dodal Bičík.