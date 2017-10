Neúspěšný kouč dál koučem národního týmu? Fraška, zlobí se manažer Hrubý

ústí nad labem Izraelec Ronen Ginzburg dál koučem české basketbalové reprezentace? Podle generálního manažera ústecké Slunety Tomáše Hrubého špatná volba. „Znovujmenování Ronena Ginzburga koučem národního týmu po neúspěšném mistrovství Evropy, to je až fraška. A bude to mít obrovský dopad na celý český basket. Podle mě jeho zvolení bylo tendenční a účelové,“ tvrdí Hrubý.

Proč považujete Ginzburgovo znovuzvolení za účelové?

Měsíc před startem kvalifikace volit trenéra, to už pak nebylo ani jiného zbytí. Oni totiž všichni už dopředu věděli, že to Ginzburg bude. Sedmdesát procent lidí se tomu bude jen smát. Je to ušité pro Nymburk. A to, že ho pan Ginzburg už nebude trénovat, to je jen populistické gesto. Troufám si říct, že jeho vazby na Nymburk budou pořád stejné.

Koho byste tedy navrhoval za trenéra české reprezentace vy?

Nejen já bych se asi nezlobil, kdyby tam byl třeba Petr Czudek z Opavy. A jsou i další jména. Mohl by se znovu oslovit Pavel Budínský, který dělá obrovskou práci v Děčíně. Nebo proč nedat šanci Lubošovi Bartoňovi? Dobře, nemá dostatečnou kvalifikaci, ale vše se dá řešit. Podle mě by národní tým měl vést český kouč. A pokud někdo tvrdí, že čeští trenéři nejsou, tak já si myslím, že to není pravda.

Ginzburg na čtyři roky Ronen Ginzburg byl u největších úspěchů české basketbalové reprezentace, ale i u zklamání na letošním evropském šampionátu, kde tým skončil dvacátý. Nyní ale dostal šanci na další čtyři roky a věří, že mužstvo může pomýšlet na vylepšení dosavadního maxima, sedmé příčky z ME 2015.

„Náš cíl je uspět na ME 2021. Když vidím mladé, které máme, plus hráče jako Veselý, Balvín, Satoranský, tak můžeme být ještě lepší než v roce 2015,“ prohlásil. Kvůli národnímu týmu opustil post trenéra mistrovského Nymburku, kde ho nahradí jeho asistent Oren Amiel. Už dříve odmítl dvě lukrativní nabídky z Ruska. „Cítil jsem odpovědnost k českému národnímu týmu.“ Fanoušci Ginzburgovi vyčítají, že na letošním ME byl nezvykle vysoký počet omluvenek a nepřijel ani klíčový hráč Jan Veselý. Trenér je však přesvědčený, že šlo o výjimku, a do budoucna hodlá udělat vše pro to, aby byl národní tým co nejsilnější.

Proč vám vadí Ginzburg?

Výsledky na mistrovství Evropy nebyly dobré. Už to, že se tam jede v jedenácti lidech, je absolutně nepochopitelná záležitost. S hráči se nepracuje, jak by se mělo. Například Láďa Pecka odvádí dlouhodobě nadstandardní výkony. Je tady Jakub Krakovič z Děčína, kluci z Opavy, nikdo nedostal šanci. Změna na pozici reprezentačního trenéra by přinesla osvěžení. Trenéra Ginzburga neznám jako osobu, ale po takovém průběhu šampionátu, přípravy a všeho si myslím, že oživení na postu reprezentačního kouče by bylo dobré. Je ale vidět, že mistrovský Nymburk sahá svými drápy hluboko do basketbalové federace.

Můžete to rozvést?

Myslím, že pan Jansta (šéf basketbalové federace a bývalý šéf Nymburka)dává basketu strašně moc, mám s ním dobré zkušenosti, umí naslouchat i pomoct. Ale je natolik pracovně vytížený, že se nemůže na sto procent věnovat basketu. A má kolem sebe tým lidí, kteří mu radí účelově, tendenčně a ve svůj prospěch. A vůbec je nezajímá, jaký to bude mít dopad na ligu či reprezentaci. I proto je tu masa lidí nespokojených s výkony reprezentačního družstva i třeba s chodem nejvyšší basketbalové soutěže.

Ronen Ginzburg

Co konkrétně se vám nelíbí na chodu NBL?

Špatné rozhodnutí bylo například zavést dvoukolový systém namísto čtyřkolového. Když se řešila dlouhodobě výrazná dominance Nymburka, tak já byl pro to, aby se v NBL hrálo superfinále na jeden zápas o titul, a bylo mi to absolutně smeteno ze stolu. Jak si prý vůbec můžu dovolit takový názor, co kdyby přece Nymburk náhodou prohrál? No tak by byl mistrem ten druhý! Všichni víme, že Nymburk se dá porazit a ne porážet, takže finále se bude hrát letos zase na dva zápasy, Nymburk opět vyhraje a bude to zase dokola to samé. Není mi lhostejné, že se tu nedělají rozhodnutí, která by byla dobrá pro celou basketbalovou federaci, ale procházejí tendenční návrhy výhodné jen pro někoho konkrétního z té federace.

A co vaše Ústí? Jak hodnotíte jeho vstup do letošní NBL?

Odehráli jsme slušný zápas v Pardubicích, porazili jsme silný Kolín. Mrzí mě porážka s Olomouckem, kde byl náš výkon tristní. A také to, že se nám zranil rozehrávač Michal Šotnar, má zlomenou ruku, takže to bude na dlouho, což je pro nás velký problém. Ale musíme se s tím samozřejmě vyrovnat, máme pořád dost silný kádr. Teď jednoznačně musíme porazit Jindřichův Hradec, pak máme pohár s Levicemi a ligu v Ostravě. Po těchto třech zápasech si můžeme říct, zda ten rozjezd byl úspěšný, nebo ne.