Neúprosná vedra kosí tenisty, pět odstoupilo. Djokovič si se soupeřem dával ledovou vanu

NEW YORK Vysoké teploty a ještě vyšší vlhkost dávají účastníkům a účastnicím letošního US Open řádně zabrat. Jen během prvního kola jich muselo odstoupit pět. Nezvládli extrémní nápor, který zažívá organismus sportovce během podávání špičkového výkonu při teplotách dosahujících až 38 stupňů a až padesáti procentní vlhkosti vzduchu.

Sami účastnici popisují podmínky na US Open jako „nebezpečné“. Podle Juliena Benneteaua, který z prvního kola postoupil, by se například vůbec neměly v takovém počasí hrát zápasy přes poledne. „Měli štěstí, že museli jen skrečovat zápas,“ utrousila k tématu světová šedesátka.



Ital Stefano Travaglia, Litevec Ricardas Berankis, Argentinec Leonardo Mayer, Rus Michail Južnyj či Srb Filip Krajinovič. Ti všichni své působení newyorských kurtech museli ukončit kvůli vedru.



Srbský tenista se snažil zchladit i na lavičce, co to jen šlo.

A zrovna pro veterána Južného je to zvláště nepříjemná situace. US Open měl být totiž pro šestatřicetiletého tenistu posledním Grand Slamem. Bývalý osmý nejlepší hráč světa plánuje s tenisem definitivně skončit příští měsíc.



Poprvé se tak do opatření k mužskému turnaji dostala doložka o extrémních vedrech, kterou se rozhodli do turnaje implementovat organizátoři po konzultaci s lékaři. Do zápasů se tak dostává možnost desetiminutové přestávky pro konci třetího setu, na kterou dojde, pokud si ji alespoň jeden z hráčů na kurtu bude přát. Ženy přitom již toto pravidlo implementované do svých zápasů mají, desetiminutovou pauzu si hráčky vybírají mezi druhým a třetím setem.



První možnosti pauzy využili Novak Djokovič a jeho soupeř Maďar Marton Fucsovics. Ti se během přestávky společně naložili do ledové vany. „Marton a já jsme vedle sebe leželi ve vanách s ledem. Byli jsme v ledových vanách nazí a byl to docela nádherný pocit,“ popsal novinářům Djokovič, který si pro jistotu nechal během druhého setu k laviččce donést kyblík na zvracení.



„Nebylo moc zábavné ve vedrech hrát. Umíral jsem po každém bodu. Na tenis už bylo moc horko. Bylo to nebezpečné,“ přiznal Fucsovics.



Vedro na kurtech rozehrálo ještě jeden zajímavý incident. Zatímco tenisté si během zápasů svá trika běžně sundavají, aby se převlékli, u francouzské tenistky Alizé Cornetové vyvolalo stejné počínání pohoršené reakce.



Cornetová, která se právě vrátila z šaten, si všimla, že má naruby oblečené triko. Sundala ho proto a obrátila. Od umpirového rozhodčího si za to vysloužila nepomenutí za porušení kodexu, ukázala totiž na krátkou chvíli podprsenku. Její mužští kolegové přitom často sedí do půl těla na lavičkách třeba celou pauzu.