Nestárnoucí Björgenová ovládla ve Finsku klasickou desítku. Slaví už 111: triumf

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) Ženy - 10 km klasicky: 1. Björgenová (Nor.) 25:07,6, 2. Kallaová (Švéd.) -17,0, 3. Östbergová -17,8, 4. Wengová (obě Nor.) -34,0, 5. Stadloberová (Rak.) -36,4, 6. Hagaová (Nor.) -38,2, 7. Něprjajevová (Rus.) -42,8, 8. Nilssonová (Švéd.) -46,1, 9. Sedovová (Rus.) -53,4, 10. Digginsová (USA) -1:03,9, ...60. GROHOVÁ -2:31,2, 73. JANATOVÁ (obě ČR) -3:15,0. Průběžné pořadí minisérie v Ruce (po 2 ze 3 závodů): 1. Kallaová 28:31,1, 2. Björgenová -2,6, 3. Nilssonová -12,4, ...57. GROHOVÁ -2:34,5, 74. JANATOVÁ -3:31,2. Průběžné pořadí SP (po 2 z 28 závodů): 1. Nilssonová 80, 2. Kallaová 68, 3. Bělorukovová (Rus.) 61, 4. Něprjajevová 60, 5. Bjornsenová (USA) 54, 6. Ingemarsdotterová (Švéd.) 54. Muži - 15 km klasicky: 1. Klaebo 33:38,8, 2. Tönseth (oba Nor.) -15,3, 3. Niskanen (Fin.) -17,7, 4. Bolšunov (Rus.) -19,9, 5. Poltoranin (Kaz.) -25,6, 6. Bělov (Rus.) -26,5, 7. Iversen -30,2, 8. Sundby (oba Nor.) -30,7, 9. Červotkin (Rus.) -31,2, 10. Halfvarsson (Švéd.) -34,4, ...47. JAKŠ -2:06,4, 71. NOVÁK -2:52,8, 76. KNOP -2:55,9, 88. RYPL -3:22,8, 98. FELLNER (všichni ČR) -3:52,6. Průběžné pořadí minisérie v Ruce (po 2 ze 3 závodů): 1. Klaebo 35:55,3, 2. Bolšunov -38,3, 3. Golberg (Nor.) -44,1, ...53. JAKŠ -3:02,5, 71. NOVÁK -3:34,1, 79. KNOP -3:48,2, 90. RYPL -4:08,6, 99. FELLNER -4:47,0. Průběžné pořadí SP (po 2 z 28 závodů): 1. Klaebo 100, 2. Golberg 70, 3. Bolšunov 70, 4. Halfvarsson 69, 5. Niskanen 63, 6. Iversen 54.