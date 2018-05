Nestálý šikula Vrána vs. tichá ‚bestie‘ Palát. NHL se chystá na třeskutou českou bitvu

PRAHA Ve finále Východní konference play off NHL proti sobě nastoupí Tampa Bay a Washington. Český fanoušek se tak od soboty dočká souboje hokejových útočníků Jakub Vrána vs. Ondřej Palát. Talent s výkyvy formy, pokud dostane šanci, nastoupí proti tichému pracantovi, který umí zastavit hvězdy.

„Takovou příležitost mockrát nedostanete,“ prohlásil o účasti ve třetím kole play off NHL kouč Washingtonu Barry Trotz.

Tampa by nesouhlasila. Narozdíl od Capitals, kteří přešli druhé kolo vůbec poprvé za dvacet let, okusí hokejisté Lightning chuť „semifinále“ NHL potřetí za čtyři roky.

Ve výsledku se tak, nehledě na věk, potkají dychtiví zelenáči s cílevědomými veterány.



Lepší Vrána u Ovečkina nežli na tribuně

Současná sezona se pro Jakuba Vránu vyvíjí jako na houpačce. Konečně dostal pořádnou příležitost v NHL, jenže rychlost a šikovnost nestačí, pokud neumíte bránit. A to se český útočník stále učí.

Do play off nastoupil ve třetí lajně s Larsem Ellerem a Brettem Connollym, ale moc prostoru nedostával (pravidelně od pěti do deseti minut). Dokonce jednou skončil na tribuně. „Potřebovali jsme si něco ujasnit, potřeboval menší restart,“ vysvětloval kouč Trotz.

Využití Vrány bylo jako na houpačce a trenér to neskrytě přiznal. „Jednou ho dáme nahoru, podruhé dolů. Nedokážu vám přesně říct, co s ním udělám, uvidíte sami. Záleží na situaci. Pokud chcete popostrčit dopředu, je tím pravým.“

A tak se i stalo, že české křídlo se v pátém utkání série s Penguins objevilo v první formaci vedle hvězdného Alexe Ovečkina a Jevgenije Kuzněcovova.

„Vážně skvělý pocit,“ komentoval Vrána zápas, ve kterém vstřelil gól a přidal dvě asistence.



Kuzněcov měl z nového parťáka radost. „Nemůžu o něm nic říct, on hovoří sám za sebe. Hraje první play off v kariéře, trenér ho pošle do elitní lajny hrát proti elitním soupeřům a on zapíše gól a dvě asistence. Tady vidíte všechno.“

Je pouze otázka, zda Vrána v první lajně zůstane. Po suspendaci se totiž vrací bijec Tom Wilson, obvyklé defenzivní křídlo vedle Ovečkina.

Jestli v něčem Vrána zaostává, je to obrana. A může si Washington dovolit sestavit čistě útočnou lajnu? Těžko. Vrána místo v elitním útoku nejspíš opět ztratí, dokud opět nebude potřeba oživení.

Přesto na něj spoluhráči spoléhají každým dnem čím dál víc. „Potřebujeme, aby byl jako Jake Guentzel nebo Conor Sheary v Pittsburghu. Vlastně je velký luxus mít tak rychlého a schopného hráče ve třetí lajně,“ myslí si spoluhráč Lars Eller.

„Bestie“ Palát zastavuje hvězdy. Teď čeká na Ovečkina

Trochu odlišná situace panuje v Tampě, kde každá lajna zná své úkoly a jen málokdy se mění. Trenér Jon Cooper sází na dobře promyšlenou strategii a chemii mezi hráči.

A Palátovu lajnu s Braydenem Pointem a Tylerem Johnsonem považuje Cooper za svou nejlepší. O samotném Palátovi v dobrém prohlásil, že je bestie.

V prvním kole proti New Jersey měla tahle lajna za úkol zastavit hvězdného Taylora Halla a v druhém kole rovnou celou první lajnu s Pastrňákem, Marchandem a Bergeronem.



Ve finále Východní konference musí pro změnu umlčet Ovečkina s Kuzněcovovem. Jinak bude zle. „Naší prací je nedostávat góly. Pokud to zvládneme a sami se neprosadíme, nevadí. Ale chceme hrát v jejich zóně,“ vysvětluje Palát.

Sám sebe nechválí, o vlastní hře mluví stroze. Pochvaly tak musí obstarat jiní. „Znáte ty hráče, kteří hrají mimo reflektory, mimo zájem lidí a nedočkají se pochvaly, jakou by si zasloužili, protože ji nevyhledávají? Protože je to nezajímá? To je Ondřej Palát,“ cení trenér Cooper.

Celá Tampa může těžit ze zkušeností, atmosféru závěrečných bojů play off dobře zná. A velká tíha bude ležet na českém útočníkovi. Štírek Vrána v dresu Capitals může jenom překvapit.