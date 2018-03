Neskutečné derby! Sparta vedla 3:0, Slavia v závěru srovnala, čtyřikrát úřadovalo video

Pochod fanoušků fotbalové Slavie na Letnou byl letos klidný. Při cestě z Václavského náměstí přes Mánesův most a Bubeneč ke stadionu Sparty se nestal žádný incident, při kterém by musela zasahovat policie. Celou trasu sešívané doprovázely desítky policistů, kteří s sebou měli i psy, připojili se k nim také policisté na koních. Dvouhodinového pochodu červenobílých, který zahájili ve 13:30, se zúčastnilo zhruba 350 fanoušků. Incident se stal pouze u stadionu na Letné, kde se do blízkosti fanoušků Slavie dostala malá skupina příznivců jejich odvěkého rivala. Ti svými pokřiky provokovali druhý tábor a hodili do davu fanoušků Slavie kelímek s pivem. Následně policie zadržela minimálně dva lidi, každého z jiné strany barikády. Policisté poté velmi bedlivě hlídali, aby fanoušci obou týmů od sebe zůstali odděleni. Celou cestu policisté z reproduktoru na autě upozorňovali pochodující dav, že si účastníci nesmějí zahalovat obličeje a používat pyrotechniku. Na to pochodující reagovali pokřikem "A.C.A.B", což je zkratka anglického vyjádření "Všichni policajti jsou parchanti". Z pyrotechniky na trase průvodu použili červenobílí pouze dýmovnici, kterou zapálili uprostřed náměstí Jana Palacha.