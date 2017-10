‚Neseď v zaprděné tělocvičně.‘ Volejbalista sehnal pro olympijský sen parťáka přes inzerát

PRAHA S hodně netradičním způsobem hledání partnera do svého týmu přišel český beachvolejbalista David Lenc. Před týdnem si na svém Facebooku podal inzerát, kterým rozjel hodně slušnou lavinu reakcí a sdílení. Ale předně, dle všeho mu akce pomohla dosáhnout svého.

„Sháním blokaře, kterého už nebaví trávit čas v zaprděný tělocvičně a propocených nákolenkách, a raději se opálí na světových turnajích po boku mistra České republiky 2015,“ zní v úvodu inzerátu od sedmadvacetiletého polaře.

„Cílem není nic menšího než se pokusit dostat na olympijské hry v Tokiu 2020,“ stojí hned vedle první výzvy.

„Dohnaly mě k tomu okolnosti. Pokud chcete být v reprezentačním týmu české beachvolejbalové reprezentace, musíte to dělat profesionálně a být tak trochu cvok. Trénujeme dvakrát zadarmo, zatímco třeba kluci, kteří hrají šestkový volejbal jen jednou až dvakrát, navíc za normální měsíční plat. Díky tomu dávají vysocí hráči přednost šestkovému volejbalu a do plážového se moc nehrnou. A tohle prokletí jsem chtěl svojí nabídkou zlomit, protože věřím, že máme podmínky na to hrát top světový beach a jediné, co chybí, je právě vysoký blokař,“ začal s vysvětlováním svého kroku pro Lidovky.cz Lenc.

Ani on sám ale nečekal, jaký rozruch způsobí. „Myslel jsem, že si to přečtou maximálně maminka, a to ještě nejspíše bez brýlí, a pár kamarádů,“ naznačuje muž, který se plážovému volejbalu věnuje již deset let. Jenže jen z jeho facebookového profilu nasdílelo inzerát na 210 lidí, z toho svazového, se kterým celý krok dopředu konzultoval, bylo číslo podobné. Inzerát tak měl celkem přes 400 sdílení a na 1000 liků.

Nejzásadnější otázkou pak ale samozřejmě je: Splnil inzerát účel?

„Ozvalo se mi sedm zájemců, kteří měli skutečný zájem. Čtyři jsem musel vyřadit, protože nesplňovali výškové parametry. Těch 195 centimetrů je pro blokaře skutečně minimum, reálně jsem hledal kluka přes dva metry. Další pak měl výšku, ale absolutně žádné zkušenosti s volejbalem, hrál hokej,“ řekl Lenc.

„Poslední dva ale vypadají nadějně. Jeden byl bohužel nyní nemocný, takže se uvidíme až v příštím týdnu, druhým je David Kubát z Českých Budějovic a ten vypadá opravdu hodně nadějně. Je mu dvacet, měří 203 centimetrů, už jsme si spolu zatrénovali, je do toho pořádně zažraný, dokonce se chce přestěhovat do Prahy a přerušit studium, aby se tomu mohl věnovat opravdu naplno,“ říká Lenc s nadějí v hlase.



Sám ale dodává, že to bude hodně náročné. „Beach a šestkový volejbal se hodně liší, pokud do toho půjdeme, chtěl bych být v další sezoně do třetího místa na české scéně. Jistě Míša Kvapilová byla nyní po boku Kristýny Hoidarové Kolocové stříbrná na mistrovství Evropy, ale řekl bych, že pro holky to byl nadplán. Navíc Kristýna už byla na pátá na olympiádě v Londýně, Kvapilová pak měla s plážovým volejbalem zkušenosti z juniorských kategorií,“ přidává svěřenec hlavního reprezentačního kouče Andrey Tomatise a Lenky Háječkové.

Ostatně právě Háječková stojí za úspěchem výše zmíněné dvojice. A pokud začne Lenc spolupracovat s Kubátem? „Pak bude mít Lenka plné ruce práce s námi oběma,“ směje se autor inzerátu. Na druhou stranu pak může být pro nově se tvořící tým výhodou věk druhého jmenovaného a také fakt, že jde o nepopsaný list. „A také jeho nadšení a ochota,“ dodává s úsměvem Lenc, který dlouho hrál s Davidem Kufou.



Poté, co ten dal přednost rodině, poslední sezonu strávil po boku Honzy Dumka a Marcela Myslivečka. S prvně jmenovaným hrál na evropské a světové scéně kvůli tomu, že měl mezinárodní body, s druhým pak na turnajích v Česku.

Právě kvůli této situaci se ale rozhodl udělat radikální krok s podáním inzerátu. De facto šlo o krok poslední naděje. Zda mu nakonec vyjde, ukáží až další měsíce a roky. „Vize olympijských her? Hodně odvážná, to uznávám, ale s tak kvalitním zázemím a plným nasazením, je to myslím možné. A proč si dávat malé cíle? Ale jak jsem řekl, bude to dlouhá cesta, první sezona bude hlavně o sehrávání se, zvykání si na sebe, pak se uvidí,“ říká Lenc.

Že bere svá slova a kroky vážně, dokládají ještě dvě skutečnosti.

Mužská reprezentace má momentálně volno, Lenc se ale chce začít s novým parťákem pod vedením Háječkové připravovat vlastně okamžitě. „Máme proti ostatním klukům v repre manko, které musíme nejdříve dohnat, abychom s nimi mohli od listopadu začít rovnocenně trénovat.“

A ta druhá? V inzerátu sice slibuje plat 15 tisíc měsíčně, pokud si ale někdo myslí, že jde o svazové peníze, pak se plete.

„Jsou na nás od svazu kladeny určité nároky, máme kvalitní tréninkové podmínky, platí nám částečně výlohy na soustředění a turnaje venku, ale o stálém platu nemůže být řeč. Tedy pokud se bavíme o uplynulém roku, ten příští je bohužel ještě ve hvězdách. De facto se dá říct, že nového parťáka budu platit já, respektive můj sponzor,“ naznačuje Lenc, že ani plážoví volejbalisté nemají v Česku na růžích ustláno. Podobně jako mnoho dalších menších – byť olympijských – sportů.

Tato situace ale v sobě skrývá také jedno úskalí. „Hodně párů se kvůli tomu rozpadlo. Ten, který přinesl do týmu peníze, chtěl rozhodovat, a když došlo na rozkol, tak to byl pochopitelně hlavní argument – Já platím, já rozhoduji. Nechci, abychom dopadli stejně. A to jsem také Davidovi řekl. Rozhodovat budou trenéři, já do toho nechci zasahovat. Věřím, že už jsem dost zkušený na to, abychom také toto zvládli,“ dodává Lenc.

Pokud ano, nově vznikající dvojici se bude dařit a vyjde jí i plánovaný cíl – účast pod pěti kruhy – může Lenc za necelé tři roky v zemi vycházejícího slunce diktovat do novinářských notýsků jeden hodně zajímavý příběh o tom, jak dva olympionici ze srdce Evropy dali dohromady skrze inzerát podaný na Facebooku...