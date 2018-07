Nervozitu jsem cítil z okolí, ne z kabiny, řekl po výhře nad Opavou trenér Hapal

Do prvního ligového utkání na Letné zbývala necelá hodina, když Lukáš Hapal, syn sparťanského trenéra, dal gól v druhé lize za Prostějov. „Vnímal jsem to. Věděl jsem, že není v sestavě, tak jsem mu ještě před zápasem psal: neboj, vlezeš tam a rozhodneš,“ popisoval Pavel Hapal.

Starší z Hapalových synů se proti Vlašimi musel spokojit s remízou, ale táta se mohl radovat z vítězství: Sparta porazila Opavu 2:0.

Rozhodly góly v závěrečné dvacetiminutovce. První vstřelil Kanga, druhý si dal po ráně Tetteha do vlastní brány Svozil.

„Nebylo to jednoduché utkání. Respekt Opavě, která hrála velice odvážně, hlavně v úvodu se jí dařila kombinace, zatímco nám chyběl v klid, rozvaha, měli jsme jedinou stoprocentní šanci, kterou jsme zahodili,“ hodnotil trenér Hapal.

Udělal jste změnu v útoku. V generálce hrál Tetteh, tentokrát dostal šanci Pulkrab. Proč?

Plánovali jsme to dopředu, nechtěli jsme být tolik čitelní a věděli jsme, že nám Pulkrab odehrál velmi dobrý zápas se Samarou. Proto jsme byli rozhodnutí, že nastoupí v prvním zápase od začátku. A nechtěli jsme hrát od začátku ani se dvěma útočníky, protože Opava hraje se třemi obránci, takže by to pro nás byl například při napadání problém. Nakonec nás k tomu dotlačil výsledek, čas utíkal a chtěli jsme vyhrát, zvýšit tlak. Takže jsme zápas se dvěma hroty přece jen dohráli.

Do sestavy se vrátil také Kanga, který byl zraněný. Ukázal, jak je pro vás důležitý?

Hrál opět hodně s míčem, snažil se nám řídit hru. Někdy to od něj mohlo být trochu rychlejší, ale pak dal důležitý gól. Podobný jako v minulé sezoně v Jihlavě. Hodnotím jeho výkon určitě kladně, to ale můžu říct o celém týmu.

Zkuste ještě zhodnotit jednotlivé hráče. Tetteh?

Nastoupil a podílel se na gólech, což je dobře. Všechna střídání nám vyšla, oživila hru a i on byl přínosem.

Ben Chaim?



Vydal se na maximum a byl fanoušky odměněn potleskem. Bohužel mu zatím není souzený gól, ale budeme věřit, že mu to v příštích zápasech vyjde.

Nováček Chipciu?

Odehrál velice dobré utkání, podporoval ofenzivu stejně jako na druhé straně obrany Martin Frýdek. V jeho výkonu jsem neviděl žádnou chybu, myslím, že to pro nás bude velká posila, navíc může nastoupit i výš.

Necítil jste před zápasem z týmu trochu nervozitu? Přece jen: příprava se nepovedla, očekávání jsou vysoká...

Cítil jsem ji z okolí, ne v kabině. V přípravě jsme měli záměrně těžké soupeře, navíc jsme tvrdě pracovali a do zápasů šli s únavou. Teď už jsme zvolnili a připravovali se na první mistrovské utkání a tu spoustu dalších, které nás čekají.



Hned ve čtvrtek vstoupíte do Evropské ligy proti srbské Subotici.

A proto je důležité, že jsme zvítězili. Jsme ve Spartě, kde musíte pořád vyhrávat a hráči si to uvědomují. K zápasu proti Opavě přistoupili velmi zodpovědně a já věřím, že to bude stejné i ve čtvrtek.

Plánujete změny?

K nějakým pravděpodobně dojde. Máme nějakou představu, plán, od kterého není důvod ustupovat. Počkáme si jen na to, jaký bude zdravotní stav Pulkraba. Střídal kvůli zranění.

Budete při výběru sestavy myslet i na nedělní těžký zápas v Jablonci?

Ne, takhle nepřemýšlíme. Jsme na startu sezony a všichni hráči jsou připravení, všichni chtějí hrát. Není důvod někoho šetřit.