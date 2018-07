Nepoučitelní Chorvati. Výhru nad Rusy věnovali Ukrajincům a zpívali ‚protisrbské‘ písně

FIFA se bude zabývat Vidovým „ukrajinským“ titulem Obránce Domagoj Vida, který se v sobotním utkání mistrovství světa s domácím týmem výrazně zasloužil o postup Chorvatů do semifinále, podráždil Rusy i po zápase. Na sociální sítě totiž bývalý fotbalista Dynama Kyjev umístil video, na kterém věnuje vítězství Ukrajině. Mezinárodní federace FIFA uvedla, že se videozáznamem bude zabývat. "Sláva Ukrajině! Tohle vítězství je pro Ukrajinu a Dynamo Kyjev! Chorvatsko do toho!" křičel autor gólu na 2:1 rusky spolu s bývalým spoluhráčem z Dynama a současným manažerem reprezentace Ognjenem Vukojevičem. Vida později prohlásil, že šlo jen o vtip a vzkaz neměl žádný politický podtext. "Byla to jenom legrácka pro mé kamarády z Dynama Kyjev. Miluju Rusy i Ukrajince," citoval Vidu ruský list Sport Express. Devětadvacetiletý stoper Besiktase se v prodloužení prosadil po rohu, když míč z jeho hlavy doskákal za záda brankáře Igora Akinfejeva. Rusové sice stihli vyrovnat, ale po následném rozstřelu se i díky Vidovu úspěšnému pokusu radovali Chorvaté. Některá ruská média navíc přišla s tím, že Vida měl být v prodloužení vyloučen. Argumentovala, že po žluté kartě za svlečený dres po oslavě gólu jej rozhodčí o chvíli později stejně napomenul i za faul, avšak červenou kartu nevytáhl. Podle oficiálního zápisu však Vida dostal žlutou zpětně jen za svlečený dres.