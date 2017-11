Nepodal ruku Izraelci. Spojené arabské emiráty se za svého judistu omluvily

PRAHA Rasisticko-politický skandál kolem judistického grandslamu v Abú Zabí řádně zahýbal sportovním světem. Izraelci nesměli v arabské zemi nastoupit pod svou vlajkou, na stupních vítězů jim nesměla zaznít hymna a aby toho nebylo málo, domácí závodník Rashad Almashjari si s izraelským soupeřem odmítl podat ruku. Za tento přešlap se ale pořadatelé omluvili a poprvé usedli k přátelskému rozhovoru se zástupci Izraele.

Stalo se tak 28. října, poslední den soutěží v Abú Zabí. Na tento den totiž připadá Mezinárodní den juda. „Bylo to gesto odvahy, lidskosti a respektu ke sportu,“ řekl po setkání prezident Mezinárodní federace juda (IJF) Marius Vizer.

Kromě něj byli přítomni Moshe Ponte, šéf izraelského judistického svazu, Mohammad Bin Thaloub Al Darie, jeho protějšek ze Spojených arabských emirátů, a generální sekretář IJF Naser Al-Tameemi rovněž z Emirátů, který je zároveň pokladníkem světové federace.



Podle oficiálních vyjádření na stránkách IJF chtěl Moshe Ponte poděkovat arabským pořadatelům za skvělou péči, které se sportovcům z Izraele v Abú Zabí dostalo. To může znít paradoxně vzhledem k tomu, že Izraelci se kvůli své národnosti a tomu, že Emiráty stejně jako další arabské země neuznávají existenci této země, nemohli zúčastnit pod svou vlajkou.

Israel's  Tohar Butbul beat the UAE’s Rashad Almashjari at #JudoAbuDhabi2017. The Emirati couldn't bring himself to shake his hand. pic.twitter.com/6LF4rwAqe1