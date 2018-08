VIDEO: Nepochopitelné. Fanoušci v Grazu rozřízli kelímkem sudímu hlavu, zápas se však dohrál

štýrský hradec Velký průšvih řeší fotbalový Sturm Graz. Během čtvrtečního zápasu Evropské ligy s Larnakou (0:2) zranil jeden z domácích příznivců švédského asistenta rozhodčího Fredrika Klyvera. Plný letící kelímek mu způsobil tržnou ránu na hlavě. „Nebylo fér, že zápas pokračoval,“ myslí si trenér vítězů.

Skandál v Grazu! píší o události německá a rakouská média.



K incidentu došlo v 78. minutě za stavu 2:0 pro Larnaku. Ve chvíli, kdy měli hosté rozehrávat roh, přiletěl na hlavu sudího Klyvera předmět – podle záběrů plný plastový kelímek.

Pomezní se skácel na zem a z hlavy mu začala crčet krev.

Otřesený Klyver opustil hřiště s obvazem na lebce a hlavní arbitr Mohammed Al-Hakim poslal fotbalisty do kabin.

V ten okamžik se čekalo, že zápas ukončí, avšak po zhruba půlhodinové pauze zavelel k jeho dohrání. Asistenta zastoupil čtvrtý rozhodčí.

„Omlouváme se, že jsme zklamali tolik fotbalových příznivců,“ kaje se rakouský klub v oficiálním prohlášení. „Toto chování je rozhodně nepřijatelné a kromě našeho celku také silně poškozuje reputaci fotbalu jako takového.“



The referee was hit by a bottle during the Europa League match between Sturm Graz and AEK Larnaca.#refereeinjured #EuropeLeague #football #news #SturmGraz #AEKLarnaka pic.twitter.com/TVOv4cf1v2