Neplačte pane Kodeši, já ten Wimbledon stejně vyhraji, řekla Novotná Kodešovi

Jan Kukal: Měla by být vzorem pro mladé hráčky a hráče Jako trenér Janu Novotnou nezažil. Kapitánem československého fedcupového týmu byl v době, kdy Novotná ještě v reprezentaci nebyla. „Ale pochopitelně jsme se znali léta, proto mě ta zpráva tolik zasáhla, je mi to moc líto, vždyť jí bylo teprve 49 let. V posledních letech už jsme se nevídali, ale kdysi jsme spolu udržovali velmi dobrý vztah. Věděl jsem, že je nemocná, ale tohle je moc smutné a neuvěřitelné,“ svěřil se 75letý Jan Kukal. I on má nejsilnější vzpomínku na Janu Novotnou spojenou s Wimbledonem. „Rok 1993, to byl jeden z mých nejsilnějších zážitků, když Jana poté, co vedla 4:1 ve třetím setu, prohrála se Steffi Grafovou, a poté plakala na rameni vévodkyni z Kentu. Nakonec ten Wimbledon stejně vyhrála, ale moje nejsilnější vzpomínka na ni je právě tahle,“ vyprávěl Kukal.

Nejvíc si na Novotné cenil její pracovitosti a profesionality. Bylo o ní známé, že tenisu obětovala úplně všechno, milovala ho a naprosto se mu oddala.

„Měla by být vzorem pro mladé hráčky a hráče,“ vyzdvihuje její vlastnosti rodák z Ostravy, který si všímá i jednoho stejného rysu s Petrou Kvitovou.

„Pro Petru je nejlepším povrchem tráva a pro Janu byla také. Což je dost neobvyklé, protože celoroční travnatý dvorec u nás nemáme. Jedna je z Fulneku, druhá z Brna a obě specialistky na trávu. Pro Janu to byl suverénně nejlepší povrch, na kterém se hraje největší tenisový turnaj, což pro ni byla výhoda. Měla na něj ideální hru - útočnou, navíc byla skvělá na síti.“