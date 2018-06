Německo - Švédsko 0:1. Po chybě obrany se trefuje Toivonen

SOČI Po překvapivé prohře proti Mexiku touží němečtí fotbalisté po nápravě. V cestě jim ve skupině F stojí Švédsko, které vstoupilo do světového šampionátu jednogólovou výhrou nad Jižní Koreou. Utkání začíná ve 20 hodin.

Německý trenér Joachim Löw udělal v základní sestavě proti úvodnímu zápasu čtyři změny. Šanci v základní sestavě německého týmu dostává například Marco Reus, pouze na lavičce začínají Mats Hummels, Sami Khedira, Marvin Plattenhardt nebo Mesut Özil.

Pokud by Švédové zvítězili, zajistili by si postup do osmifinále. Němce však nepokořili už dlouhých padesát let. Poslední triumf ve vzájemném souboji si připsali na mistrovství světa v roce 1958.