SLEDUJEME ŽIVĚ: Německo - Mexiko, obhájci zlata vstupují do turnaje

MOSKVA Do turnaje vstupují obhájci titulu mistrů světa Němci. Jejich bilance na světových šampionátech je opravdu úchvatná, od roku 2002 pokaždé brali medaili. Jednou stříbro, dvakrát bronz a v roce 2014 na stadionu Maracanã zvedl jako první nad hlavu trofej tehdejší kapitán Philipp Lahm.

V cestě bude Německu stát na úvod šampionátu tým Mexika, poslední vzájemné střetnutí na světovém šampionátu se datuje do osmifinále v roce 1998, které Němci zvládli v poměru 2:1 .Do čtvrtfinále se Mexiku podařilo proniknout pouze dvakrát na domácích mistrovstvích v roce 1970 a o šestnáct let později.